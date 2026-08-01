Fasano: “A Gallipoli le promesse si trasformano subito in atti formali, non lasceremo soli i nostri operatori balneari dopo l’incendio”

Con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 31 luglio 2026 il Sindaco Flavio Fasano e l’Amministrazione Comunale oltre le manifestazioni di solidarietà, hanno dato seguito attraverso atti formali immediati a quanto promesso a seguito del drammatico incendio che lo scorso 24 luglio ha devastato il litorale nord e ridotto in cenere lo stabilimento Holiday Beach.

L’esecutivo cittadino è sceso infatti in campo con questo provvedimento d’urgenza per blindare legalmente il futuro degli operatori colpiti. Il Sindaco Flavio Fasano ha voluto rimarcare con forza la linea dell’Amministrazione dichiarando che “quello che promettiamo lo garantiamo sempre attraverso la concretezza dei provvedimenti ufficiali, perché la dignità del nostro territorio e la tutela delle imprese si difendono firmando atti coraggiosi e non con i semplici annunci di circostanza”.

La delibera n. 77 è infatti un atto di indirizzo politico e amministrativo reale che impegna formalmente l’Ente a promuovere una proroga compensativa della concessione demaniale per almeno sei anni e ad attivare una corsia preferenziale di massima semplificazione burocratica per consentire l’immediata ricostruzione della struttura danneggiata. Il primo cittadino ha poi aggiunto che “la burocrazia non può e non deve fermare il futuro turistico ed economico di Gallipoli, specialmente quando ci si trova davanti a calamità del genere che colpiscono lavoratori onesti”.

Con la stessa determinazione formale, l’Amministrazione ha già attivato i canali istituzionali con la Regione Puglia, i Ministeri competenti, l’Agenzia del Demanio e la Capitaneria di Porto per avviare un tavolo di concertazione che riconosca l’assoluta forza maggiore dell’evento e restituisca immediata serenità a chi ha visto andare in fumo i sacrifici di una vita.