Decaro: “L’auspicio equilibrio di bilancio tra risorse Stato e taglio dei costi”

L’auspicio del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è che “le risorse che arriveranno dello Stato” sommate “alla riduzione dell’aumento di costi”, che la Regione sta operando per fronteggiare il deficit sanitario di 349 milioni di euro, porti “ad avere un equilibrio di bilancio”. Il presidente lo ha detto intervenendo alla riunione della lista civica Per la Puglia.

Lo Stato, ha spiegato Decaro, “aumenterà le risorse per la sanità, ma come ha già fatto notare la Corte dei Conti, in audizione in Parlamento ha già fatto vedere che il divario tra quello che lo Stato dà e l’aumento dei costi sarà di 5 milioni di euro”. Sul deficit sanitario pesano “scelte fatte a livello nazionale”, aggiunge Decaro, come il rinnovo del contratto nazionale o il cambio nella gestione dei farmaci, da centralizzata e ospedaliera ai banchi delle farmacie.

Per quel che riguarda la Puglia, “abbiamo costruito in questi sei mesi delle procedure di controllo della spesa, – ha aggiunto – un cruscotto che ci permette oggi di valutare ogni giorno la spesa che stiamo facendo, quindi stiamo cercando di capire qual è la spesa quotidiana dei farmaci, qual è la spesa degli acquisti, la spesa per i servizi e anche sul personale”.

La speranza, ha concluso, “è quella piano piano ogni anno di ridurre l’Irpef e ritornare alla situazione originaria”.