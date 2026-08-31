Guardia di Finanza, passaggio di consegne al Comando provinciale di Lecce

Lecce – Una donna al comando delle Fiamme Gialle del Salento.
Ha avuto luogo, nel pomeriggio di oggi, 31 agosto, nella Caserma “G. Miccoli”, alla presenza del Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, tra il Gen. B. Stefano CIOTTI e il Col. t. Spef Ortensia Fedeli.
Alla cerimonia hanno partecipato tutti gli Ufficiali e i Comandanti di Reparto della provincia di Lecce, oltre ad una nutrita rappresentanza di Finanzieri in servizio ed in congedo delle locali Sezioni A.N.F.I..
Il Gen. B. Stefano CIOTTI, dopo cinque anni al comando delle fiamme gialle salentine, è stato trasferito a Roma per assumere il comando di un prestigioso Nucleo Speciale del Corpo. Nel suo discorso di commiato, il Generale, pienamente soddisfatto per il periodo trascorso, ha sottolineato l’impegno profuso dal Corpo nello svolgimento dei compiti istituzionali e ha ringraziato il Comandante Regionale Puglia e tutto il personale dipendente per la grande collaborazione fornita che ha permesso al Comando Provinciale – in sinergia con tutte le altre Istituzioni locali – di raggiungere brillanti risultati di servizio.
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