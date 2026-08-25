Ronde della Taranta, Spongano celebra il successo: “Una pagina indimenticabile della nostra tradizione”

GALATINA – Una piazza stracolma, migliaia di persone coinvolte fino a notte fonda e una macchina organizzativa complessa capace di funzionare senza intoppi. Il successo delle Ronde della Taranta 2026 passa anche dal lavoro dietro le quinte e Alessandro Spongano, direttore di produzione dell’evento, affida a un lungo intervento il bilancio di un’edizione che definisce storica. “Vedere la piazza stracolma e una macchina così complessa girare alla perfezione, sotto ogni punto di vista, è la gratificazione più grande per chi ha avuto l’onore e l’onere di curare la Direzione di Produzione di questo straordinario evento”, sottolinea Spongano, che parla apertamente di una “scommessa vinta” grazie a una collaborazione corale.



Al centro c’è soprattutto il rapporto con il direttore artistico Giancarlo Paglialunga, con il quale, spiega, è stata condivisa “un’immensa visione e sintonia”. Un’intesa non soltanto organizzativa, ma anche musicale: Spongano ha infatti condiviso con Paglialunga anche il palco nel gran finale della notte. “È stato un privilegio immenso dividere anche il palco nel gran finale della notte. Un’emozione indescrivibile che ha coronato una performance per me indimenticabile, in cui ho potuto far vibrare la mia armonica e unire la mia voce all’energia travolgente dei miei compagni di viaggio, gli Sciacuddhuzzi”. Ma dietro le immagini di una Galatina invasa dalla pizzica, dai tamburelli e dalle ronde spontanee, Spongano mette soprattutto in evidenza il lavoro di squadra. “Dietro a questo successo da record c’è lo sforzo corale di un team eccezionale”, afferma, rivolgendo innanzitutto il proprio ringraziamento all’intera Amministrazione comunale di Galatina, al sindaco Fabio Vergine, alla vicesindaca Maria Grazia Anselmi, agli assessorati coinvolti e agli uffici comunali, con i dirigenti di Suap, Polizia Locale e Lavori Pubblici, “per aver sostenuto sin dalle prime edizioni il progetto e creduto fortemente, supportandolo”.



Un grazie particolare va poi alle Forze dell’Ordine “per il presidio attento che ha garantito l’ordine pubblico e la totale sicurezza di una piazza immensa”, alla Protezione Civile di Galatina e all’agenzia di security di Riccardo Giaracuni “per lo straordinario spirito di servizio, la vigilanza costante e l’assistenza sul campo”. Spongano sottolinea anche il contributo determinante dello staff tecnico, dai fonici ai datori luci, passando per maestranze e tecnici di palco, guidati da Antonio e Riccardo Maglio: “Sono stati le mie braccia dietro le quinte, traducendo la produzione in uno spettacolo impeccabile”. Nel lungo elenco dei ringraziamenti trovano spazio anche Paolo Montinaro e Marco Costantini, per il supporto nell’allestimento dei tre palchi e nella fornitura dei gruppi elettrogeni, e naturalmente tutti i gruppi musicali itineranti che hanno costituito l’anima artistica della manifestazione: Scazzacatarante, Jonica Popolare, Sciacuddhuzzi, Sapunaro Project, La ronda degli Ucci, Niuri de Sule e Paglialunga Trio, protagonisti “con grande sacrificio e spirito di abnegazione”. Ancora un riconoscimento va al direttore artistico Giancarlo Paglialunga e all’associazione Arneo Tambourine “per aver creduto fortemente nella manifestazione”, quindi alla comunità galatinese e a “un pubblico meraviglioso che ha ballato con noi fino all’ultima ronda spontanea”. Spongano riserva infine un ringraziamento particolarmente sentito all’associazione Boomers & Co. APS, definita “la mia spalla instancabile, di cui mi onoro di far parte”.

Il bilancio conclusivo racchiude il senso di un evento che, anno dopo anno, è riuscito a trasformare Galatina in uno dei luoghi simbolo della partecipazione popolare legata alla pizzica: “Grazie a tutti per la dedizione, il supporto logistico e per aver sostenuto con il cuore questa grande avventura culturale. Abbiamo scritto insieme una pagina indimenticabile della nostra tradizione”.