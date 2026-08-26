Il cordoglio del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, sulla scomparsa di Giovanni Giudice

<Voglio esprimere tutta la mia amarezza per la scomparsa di Giovanni Giudice. Un professionista competente e di grande onestà ed un politico che ha speso il suo lungo impegno per il raggiungimento di importanti traguardi per Lecce e l’intero territorio salentino. La sanità, il lavoro, la pubblica amministrazione, il volontariato sono stati il campo di un’attività sempre condotta con passione e senso etico, sempre accompagnata da una particolare empatia che esprimeva apertamente.
Sono stata anche compagna di banco della sorella alle scuole medie e grazie a questo ho potuto conoscere anche la sua bella famiglia. Una famiglia a cui mi sento oggi vicina e a cui voglio esprimere il mio cordoglio. La scomparsa di Giovanni Giudice lascia un vuoto profondo in chi lo ha amato e apprezzato, condividendo con lui anche le tante esperienze politiche che hanno segnato positivamente un importante pezzo di storia della nostra città>.
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