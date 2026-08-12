Le previsioni meteo di domani 13 agosto 2026

Puglia

Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare locali acquazzoni o temporali sulle zone interne. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino stabilità diffusa sulle regioni settentrionali con sole prevalente. Nel pomeriggio possibilità di sviluppo di locali acquazzoni o temporali sulle Alpi occidentali, soleggiato sul resto del Nord. In serata torna il tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio possibili locali acquazzoni o temporali in Appennino, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto su tutti i settori con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Possibile locali temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Calabria, con locali sconfinamenti fin sulle coste, e nelle zone interne delle Isole Maggiori. Fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta la Penisola.