Serata musicale e benefica ai Teatini il 16 Agosto con i Nitecity

I Nitecity ci allieteranno con la loro musica domenica 16 Agosto – Chiostro dei Teatini alle ore 21.

Ciki Forchetti, Eleonora Pascarelli, Marco Tuma , Alessio Borgia e Raffaello Liguori suoneranno per le due associazioni “Angeli di quartiere” e ” Figli in Paradiso Ali tra cielo e Terra ” che hanno voluto organizzare l’ evento ” Capolavori Italiani senza Tempo”

Parte dell’ incasso verrà devoluto per

l’ acquisto di un monitor interattivo che verrà consegnato , successivamente, nelle mani del Prof.Fabio Manni coordinatore della

Scuola in Ospedale per l’ I.C. Alighieri /Diaz presente in ASL ed in quelle della Referente Asl Dott. Roberta Tornese; entrambi presenti all’ evento assieme al Direttore Generale.

L’ evento è stato patrocinato dal Comune di Lecce – ci tiene a sottolineare la Presidente della V commissione Servizi sociali Tonia Erriquez, consigliera con delega al Terzo settore, perché si ritiene necessario il supporto ad iniziative volute e sostenute dalle associazioni che rinunciando agli incassi , decidono di investirli in obiettivi solidali efficaci e concreti che riguardano il vissuto dei nostri piccoli pazienti ricoveri che oltre che essere seguiti nel terapie vengono egregiamente seguiti nella formazione inclusiva ed interattiva così come ogni giorno dimostra la SIO ( Scuola In Ospedale ) presso il Presidio ospedaliero di Lecce Vito Fazzi.

Entrambe le presidenti delle due associazioni, Ada Scarcia per “Angeli dì quartiere” e Virginia Campanile per “Figli in Paradiso Ali tra cielo e terra” si ritengono soddisfatte dell’obiettivo che si sono prefissate da raggiungere e credono nel successo della serata avendo ingaggiato l’intramontabile Ciki Forchetti con la sua band e la sua musica quest’anno solo successi italiani senza Tempo da qui la scelta del nome ” Capolavori Italiani senza Tempo” concludono le presidenti Scarcia e Campanile.

Franco Russo – responsabile dei rapporti con gli sponsor e gli enti pubblici- si ritiene soddisfatto della grande solidarietà dei leccesi e di quanto gli stessi siano sempre pronti ad accogliere e supportare iniziative benefiche come questa proposta nella splendida cornice del Chiostro dei Teatini a Lecce

Una data che cade subito dopo la festività di Ferragosto in una Lecce piena di turisti e di iniziative non mancherà il calore umano- conclude Il Sindaco Adriana Poli Bortone –

Una città già pronta ad un fermento artistico , culturale e religioso che la vedrà ricca di eventi , per la festa del santo Patrono.