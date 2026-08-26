Sagre e Feste Patronali: gli appuntamenti in Salento

Estate tempo di sagre all’aria aperta e feste patronali in provincia di Lecce. Sono tantissime le feste gastronomiche che in questa settimana di settembre animeranno l’intera provincia, per gustare i prodotti tradizionali. Uno scenario seducente per salentini e turisti alla ricerca di prelibatezze, di tradizioni, di bellezza salentina.
Prossimi appuntamenti nel Salento:
23 – 27 agosto
Santi Oronzo, Giusto e Fortunato – Lecce
23 – 29 agosto
Ruffaniadi – Ruffano
24 – 26 agosto
Sant’Oronzo – Gemini
25 – 26 agosto
Festa delle orecchiette – Diso
25 – 27 agosto
Sant’Oronzo – Muro leccese
25 – 27 agosto
Sant’Oronzo – Botrugno
28 – 30 agosto
Sagra della Sceblasti – Zollino
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