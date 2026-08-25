Occupazione abusiva a Gallipoli: la Guardia Costiera sequestra 100 metri quadrati di spiaggia

GALLIPOLI (Lecce) – Proseguono le attività di controllo sul demanio marittimo condotte dal personale della Guardia Costiera, sotto il coordinamento del Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli, Capitano di Vascello Pierpaolo Pallotti.

Nella mattinata di oggi, i militari sono intervenuti sul litorale nord di Gallipoli, in località Padula Bianca, per contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva della spiaggia libera. Nel corso dell’ispezione, effettuata all’alba, i militari hanno accertato il pre-posizionamento non autorizzato di attrezzature balneari destinate alla fruizione pubblica.

Agli operatori coinvolti, due titolari di uno stabilimento balneare della zona, è stato contestato il reato di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo. I due sono stati denunciati a piede libero per aver allestito senza concessione un tratto di costa di circa 100 metri quadrati con 37 ombrelloni, 82 lettini e 3 sedie.

Tutto il materiale balneare è stato sottoposto a sequestro penale e rimosso dalla battigia, consentendo l’immediata restituzione dell’area al libero utilizzo dei bagnanti.

L’operazione rientra nel piano straordinario di monitoraggio della Guardia Costiera sul litorale salentino, che proseguirà anche nella fase conclusiva della stagione estiva.