«Il popolo del Salento è stato deluso dalla politica». L’appello di Helen Mirren dal Premio CastrumMinervae

Non un discorso di circostanza, ma un invito a prendersi cura di una terra ferita.

È il messaggio che Helen Mirren ha consegnato al pubblico della XX edizione del Premio CastrumMinervae, svoltasi domenica sera in una Piazza Vittoria gremita, trasformando il riconoscimento ricevuto in un’occasione per richiamare l’attenzione sulla rinascita del Salento e sul futuro del suo paesaggio.

Ricevendo il Premio CastrumMinervae – Il Custode del Mito, dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, l’attrice britannica ha parlato del suo profondo legame con la Puglia e della ferita lasciata dalla Xylella, ricordando come il popolo salentino sia stato “deluso dalla politica” e sottolineando che oggi quel territorio ha bisogno di un aiuto vero, di una responsabilità condivisa e di un impegno concreto da parte di istituzioni, ricerca scientifica e cittadini per ricostruire il paesaggio olivicolo e restituire speranza a una comunità profondamente segnata.

Un intervento accolto da un lungo applauso, che ha dato il significato più autentico del Premio: non soltanto un riconoscimento a una straordinaria interprete del cinema internazionale, ma a una donna che ha scelto di mettere la propria voce al servizio della tutela del patrimonio naturale e culturale del Mediterraneo.

Pochi istanti prima, con l’ironia che la contraddistingue, Helen Mirren aveva conquistato il pubblico stringendo tra le mani la nuova statuetta del Premio: “Il mio Oscar si innamorerà della statuetta di Minerva”, ha detto sorridendo, suscitando l’entusiasmo della piazza.

La statuetta, progettata da FREEJUNGLE per celebrare il ventennale del Premio, reinterpreta in chiave contemporanea la figura di Atena-Minerva ed è pensata come un “reperto contemporaneo”, simbolo di una conoscenza capace di unire passato e futuro.

Prima della cerimonia, Helen Mirren aveva incontrato i giornalisti in Piazza Vittoria, soffermandosi ancora una volta sul proprio rapporto con la Puglia e sulla necessità di sostenere il percorso di rinascita di un territorio che considera parte della propria vita.

Il ventennale del Premio CastrumMinervae ha rilanciato il ruolo di Castro come luogo d’incontro tra popoli, culture e civiltà del Mediterraneo.

Ad aprire la manifestazione è stato il collegamento con Padre Gabriel Romanelli, parroco della Chiesa della Sacra Famiglia di Gaza, insignito del Premio CastrumMinervae – Dialogo e Pace, realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Otranto.

Dal cuore della Striscia di Gaza, padre Romanelli ha consegnato una testimonianza intensa e dolorosa sulla condizione della popolazione civile, raccontando la quotidianità di famiglie costrette a sopravvivere tra bombardamenti, scarsità di acqua e cibo, mancanza di medicinali e condizioni umanitarie sempre più drammatiche. Un messaggio che ha profondamente commosso il pubblico e che ha trasformato il Premio in un ponte ideale tra le due sponde del Mediterraneo, ricordando come il dialogo e la pace siano oggi una responsabilità concreta prima ancora che un auspicio.

Tra i momenti più toccanti della serata anche il conferimento del Premio CastrumMinervae – Visione Comune a don Luigi Ciotti e all’Associazione Libera.

A ritirare il riconoscimento è stata Matilde Montinaro, sorella di Antonio Montinaro, capo della scorta di Giovanni Falcone, assassinato nella strage di Capaci del 23 maggio 1992.Nel suo intervento ha ricordato il legame che da oltre trent’anni unisce la sua famiglia a don Luigi Ciotti, nato all’indomani della strage e consolidatosi attraverso un impegno comune nella costruzione della memoria.Con particolare emozione ha sottolineato come Libera abbia restituito dignità agli uomini della scorta, troppo spesso ricordati soltanto come “la scorta”. Dare loro un nome, un cognome e una storia ha significato riconoscere il sacrificio di servitori dello Stato che hanno condiviso fino all’ultimo il destino di Giovanni Falcone.

Dal valore della memoria a quello della conoscenza, il Premio CastrumMinervae ha poi proseguito il suo racconto celebrando alcune delle personalità e delle realtà che, nei rispettivi ambiti, contribuiscono ogni giorno alla crescita culturale e civile del Paese.

Il Premio CastrumMinervae – L’Ingegno di Minerva è stato conferito al professor Giuliano Volpe, tra i più autorevoli archeologi italiani, per il contributo offerto alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Nel ricevere il riconoscimento, Volpe ha richiamato il valore della conoscenza come strumento capace di generare futuro, sottolineando come archeologia, ricerca e tutela del patrimonio rappresentino non soltanto la custodia della memoria, ma anche un investimento culturale ed economico per il Paese.

Il Premio CastrumMinervae – Patrimonio d’Italia è stato assegnato ad Alfonsina Russo, Capo del Dipartimento per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura ed ex direttrice del Parco Archeologico del Colosseo. Un riconoscimento al lavoro svolto in questi anni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, nella convinzione che la cultura costituisca uno dei principali strumenti di crescita civile e di sviluppo sostenibile.

Il Premio Speciale CastrumMinervae – Radici d’Oro è stato conferito alla Fondazione Le Costantine, storica realtà salentina che da generazioni custodisce un patrimonio unico di tradizioni, artigianato, formazione e inclusione sociale. A ritirare il riconoscimento è stata Maria Cristina Rizzo, testimoniando il valore di un’esperienza che continua a tenere insieme memoria, lavoro e identità, contribuendo a tramandare un sapere che appartiene all’intero territorio.

A chiudere il percorso dei riconoscimenti è stato il Premio Speciale CastrumMinervae – Il Simposio di Minerva, assegnato al Castro Wine Fest – Associazione Culturale Oltrevento, per aver saputo promuovere, attraverso la cultura del vino e dell’enogastronomia, i valori della convivialità mediterranea e della valorizzazione del territorio. Un riconoscimento che amplia lo sguardo del Premio anche alle esperienze capaci di raccontare il Mediterraneo attraverso il cibo, i prodotti della terra e la cultura dell’incontro.

“Vedere Piazza Vittoria completamente gremita, con tanti cittadini che hanno condiviso questa serata, è stata l’emozione più grande e la conferma che il Premio CastrumMinervae è profondamente amato dalla sua comunità. Questa XX edizione ha segnato un nuovo inizio: abbiamo restituito centralità al Premio e alla sua identità, trasformandolo in un luogo di incontro tra cultura, ricerca, innovazione e impegno civile. Dalla nuova statuetta, simbolo contemporaneo dei valori di Athena, ai premiati di questa edizione, ogni scelta è stata pensata per raccontare un Mediterraneo che non è solo memoria, ma laboratorio di idee, dialogo e futuro. Il Premio CastrumMinervae vuole essere sempre più un punto di riferimento culturale capace di valorizzare chi, attraverso il proprio lavoro, contribuiscealla crescita del Paese, alla tutela del patrimonio e alla costruzione di una società più consapevole e responsabile”,

dicono Luciano Schito, Direttore generale del Premio CastrumMinervae; Antonio Guida, Produttore esecutivo, e Luigi Partipilo, Direttore creativo, FREEJUNGLE.

La XX edizione del Premio CastrumMinervae è stata anche un racconto affidato ai linguaggi dell’arte. La serata, condotta dalla giornalista Barbara Politi, ha alternato la consegna dei riconoscimenti a momenti di musica e teatro, costruendo un dialogo continuo tra memoria, identità e contemporaneità.

Le esibizioni di Rachele Andrioli e Coro a Coro hanno restituito al pubblico il suono del Mediterraneo e della tradizione salentina, mentre il reading “Forse ora la pioggia”, tratto dall’opera di Antonio Errico e interpretato da Salvatore Della Villa con le sonorizzazioni di Gianluigi Antonacci, ha riportato al centro il racconto del viaggio di Enea e delle radici culturali di questo territorio.

A chiudere la serata è stato il live set dei Trevize, che ha intrecciato elettronica e tradizione pugliese, suggellando idealmente il dialogo tra passato e futuro che ha attraversato l’intera manifestazione.