Il sole che non guarda in faccia a nessuno

Il sole che non guarda in faccia nessuno (tranne chi è in carrozzina)

di Vincenzo Candido Renna

Santa Maria al Bagno, un lunedì di agosto che sembra scritto da un poeta ubriaco di luce. Il mare di Nardò fa quella cosa che gli riesce soltanto qui: si distende turchese sotto la scogliera bianca, come se qualcuno lo avesse stirato per una cartolina. Le barche a vela sembrano immobili per pudore. Poi c’è il sole, che oggi non è un sole ma un editto: trentotto gradi, l’asfalto che sospira, i gerani sui balconi che chiedono la grazia. È un caldo che livella tutto e tutti. O quasi. Perché c’è sempre qualcuno che quel mare continua a guardarlo da lontano, qualcuno per cui una rampa interrotta o una carrozzina che affonda nella sabbia trasformano una giornata di vacanza nell’ennesima rinuncia.

È in questo scenario, dove la bellezza convive con contraddizioni che troppo spesso fingiamo di non vedere, che incontro Annatonia Margiotta, pedagogista e funzionaria della Regione Puglia, da decenni impegnata sul fronte delle politiche sociali, della tutela dei diritti e dell’inclusione. Arriva con un paio di occhiali da sole, una borsa da mare, le infradito e il sorriso di chi affronta ogni battaglia senza perdere la fiducia nelle soluzioni. Per lei la conoscenza della macchina amministrativa e della legge non è mai un esercizio teorico, ma uno strumento concreto per restituire dignità alle persone.

*Dottoressa Margiotta, partiamo dal paesaggio. Siamo in uno dei posti più belli del Salento. Come si concilia tutto questo con il tema di cui parliamo oggi?*

Viviamo in una terra meravigliosa, con un mare unico che in tanti ci invidiano. Ma la vera bellezza di un luogo si misura dalla sua capacità di accogliere tutti, senza eccezioni. La piena accessibilità è la prima condizione di civiltà e il prerequisito fondamentale di ogni servizio: una catena della fruibilità che non comincia sulla spiaggia, ma dal parcheggio. Se una persona con disabilità non trova nemmeno lo stallo auto riservato per scendere dal veicolo in sicurezza, la sua esperienza si ferma lì e la meraviglia del Salento resta solo un privilegio per pochi.

*Eppure la legge tutela le categorie fragili. Norme ce ne sono.*

Le norme ci sono, e sono chiarissime. Il problema è la loro sistematica disapplicazione e l’indifferenza con cui si gestisce la cosa. Il D.P.R. 503/1996 (art. 11) stabilisce una regola valida per tutti i parcheggi aperti al pubblico: occorre riservare almeno 1 posto ogni 50 (o frazione di 50) con segnaletica conforme e spazi adeguati alla manovra in sicurezza della carrozzina. E qui bisogna fare chiarezza una volta per tutte: questa norma vale per tutti i parcheggi destinati all’utenza, che si tratti di aree comunali, di suolo pubblico, di aree demaniali marittime o di parcheggi privati gestiti dagli stabilimenti balneari. La proprietà o la natura dell’area non cancella la legge; sostenere – come spesso accade – che su area demaniale o privata ‘non si possono riservare posti’ è una scusa del tutto priva di fondamento giuridico. Le persone con disabilità non chiedono favori, sconti o corsie preferenziali, ma sicurezza, autonomia e dignità. Vedere persone costrette a fare manovre azzardate e pericolose sotto il sole, o rinunciare alla spiaggia perché non c’è uno spazio sicuro per far scendere una sedia a rotelle dal veicolo, non è una semplice distrazione: è una violazione dei diritti fondamentali e un segnale di profonda inciviltà. L’accessibilità nei parcheggi non è un ‘optional’ estivo o un gesto di cortesia, ma una condizione imprescindibile per l’esercizio di un diritto.

Ride, ma è una risata che ha i bordi seri, come certe onde che sembrano gioco e invece ti portano via la sabbia da sotto i piedi.

*Lei ha lavorato su temi di legalità, migrazioni, politiche sociali. C’è un filo che lega tutto questo al turismo sostenibile?*

Sì, la vita reale delle persone e il dolore di vedersi calpestato un diritto fondamentale. Nelle politiche sociali, nelle migrazioni, così come nella tutela della disabilità, il punto di partenza è sempre lo stesso: la pelle della gente. Parliamo tanto di turismo sostenibile, ma dobbiamo dirci la verità: la sostenibilità non è uno slogan e non riguarda solo l’ambiente. La prima vera sostenibilità è umana e sociale. Che senso ha vantarsi delle meraviglie della nostra terra se poi una famiglia con un figlio in carrozzina o un genitore anziano deve rinunciare al mare perché persino nel parcheggio del lido vengono negati gli stalli riservati? Il mio approccio è sempre stato aperto e propositivo, ma questo non significa fare sconti. Non sono qui per fare polemiche sterili, ma per reclamare soluzioni. Qualcuno deve pur prendersi la responsabilità di effettuare controlli, verifiche ed ispezioni sul campo, per accertarsi che le norme vengano applicate concretamente. Non basta rilasciare un’autorizzazione o una concessione e poi voltarsi dall’altra parte senza verificare. L’accessibilità non è un regalo o una benevola concessione: è un diritto. E quando la si nega, si toglie alle persone e alle famiglie la libertà di vivere il territorio con serenità.

*Arriviamo al tema caldo, se mi passa il gioco di parole vista la temperatura: le concessioni balneari. L’Europa ci obbliga alle gare. Lei ci vede un’opportunità.*

L’accessibilità non è una medaglia da mettere nei bandi di gara per fare punteggio: è una precondizione di legalità che deve esistere già oggi. Dobbiamo stare attenti a non confondere i piani. Ben venga premiare la qualità dei servizi avanzati nelle future gare — come la formazione del personale, le attenzioni alle neurodivergenze o i percorsi sensoriali. Ma non possiamo far passare il messaggio che l’accessibilità di base sia un ‘extra’ da offrire in cambio di punti in una classifica, perché è già un prerequisito. Spesso la disapplicazione delle norme nasce da una profonda mancanza di cultura e di conoscenza. Ecco perché, più che attendere nuove norme o direttive europee, servono presenza costante e controlli sul campo per richiedere la documentazione e i titoli autorizzativi/edilizi dei parcheggi, rilevare l’assenza degli stalli, richiamare al rispetto della normativa quelli non in regola e magari multare quelli in malafede.

*Molti diranno: bei principi, ma i costi?*

L’inclusione non è un affare di mercato né un favore benevolo. È la legge, ed è prima di tutto un dovere morale e civile. È vero che un territorio realmente accessibile diventa più attrattivo e competitivo, ed è innegabile che chi offre servizi inclusivi lavora meglio e di più. Ma attenzione a non ribaltare le priorità: l’accessibilità non può essere subordinata alle logiche di profitto o al “cinismo commerciale”. Un gestore non deve garantire lo stallo auto riservato, la rampa o il bagno accessibile solo perché “gli conviene” o perché così attrae i turisti del Nord Europa. Deve farlo perché è un obbligo di legge e, soprattutto, perché è la condizione minima per rispettare la dignità delle persone. E al tempo stesso, chi ha il compito istituzionale di vigilare sull’attuazione della legge deve farlo davvero, senza sconti e senza girarsi dall’altra parte. Comuni, Polizia Locale, Capitaneria di Porto e Uffici Tecnici hanno il dovere preciso di uscire dagli uffici, controllare sul campo e sanzionare chi ignora le norme. Non si può accettare l’idea che l’accessibilità sia un “sacrificio” per i gestori: il vero sacrificio, ingiusto e inaccettabile, lo fanno ogni giorno le persone con disabilità e le loro famiglie quando trovano i propri diritti calpestati nell’indifferenza generale. I diritti non si vendono e non si comprano: si garantiscono e si pretendono.

Il sole, nel frattempo, non fa sconti a nessuno: brucia il turista milanese e il pescatore neritino con identica indifferenza democratica. È forse l’unica vera forma di uguaglianza che vediamo in spiaggia oggi.

*Un’ultima domanda, dottoressa. Se potesse scrivere lei un articolo del bando di gara, cosa ci metterebbe per primo?*

Ci metterei scritto che l’accessibilità è un prerequisito d’accesso inderogabile. Se non garantisci fin dal primo giorno gli stalli auto riservati a norma di legge, i percorsi in sicurezza, l’accesso alla battigia e i servizi igienici fruibili, non puoi nemmeno partecipare alla gara. La tua offerta viene esclusa a monte. E specificherei un altro principio chiave: l’accessibilità deve essere AUTONOMA, mai condizionata. Basta con quegli stabilimenti che mettono il cartello con scritto che bisogna suonare il campanello per far posizionare la rampa. Quella non è inclusione, è un’umiliazione. Senza contare che, spesso, quelle rampe hanno pendenze fuorilegge che mettono a rischio l’incolumità fisica della persona in carrozzina. Un diritto non deve chiedere il permesso né suonare un campanello per essere esercitato. Inserirei poi l’obbligo di verifiche ispettive periodiche e a sorpresa durante la stagione estiva, prevedendo la penale immediata sino alla revoca della concessione in caso di finte rampe ad “uso foto” e di altre violazioni delle norme.

Ci salutiamo mentre il mare continua la sua recita perfetta, indifferente com’è alle nostre classifiche di merito. Restano, sulla battigia, le orme di chi cammina e il silenzio di chi, quest’anno come i precedenti, il mare lo guarda soltanto. Forse, se le gare per le concessioni servissero anche a questo — a colmare quel silenzio — il paradiso che va da Santa Maria al Bagno a Rivabella e oltre, meriterebbe davvero il nome che porta.