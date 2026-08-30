CROCEVIA PER LO IONIO CHIUDE CON DALIDA

di Vincenzo Candido Renna

Il filo che lega Nardò al mondo: cronaca di tre notti di libertà

Crocevia per lo Ionio si chiude come si chiudono le cose vere, lasciando addosso una vertigine che somiglia alla nostalgia e insieme alla gratitudine. Per tre sere Piazza Cesare Battisti a Nardò, sotto lo sguardo severo e complice del castello Acquaviva d’Aragona, è diventata quello che il suo nome promette da sette edizioni, un incrocio, un punto in cui il mare Ionio smette di essere confine e diventa invece la strada più larga del mondo, quella su cui viaggiano da secoli le storie, le musiche, i corpi e le parole degli uomini. Il festival nasce dentro Sogni di Carta, un’associazione che tutto l’anno lotta contro la povertà educativa dei ragazzi del territorio, e forse è per questo che non ha mai avuto l’aria di un evento, ma quella più modesta e più preziosa di un gesto di cura offerto gratuitamente a chi voleva fermarsi ad ascoltare. Il tema di quest’anno, la libertà, non è stato scelto a tavolino, come hanno raccontato gli organizzatori, ma è emerso da solo guardando il cartellone tutto insieme, quasi ogni serata raccontasse di qualcuno che la libertà se l’è dovuta conquistare palmo a palmo. La prima sera ad aprire è stata letteralmente una danza, quella di Francesca Zaga per l’école de danse guidata da Ninfa Tersini, un corpo giovane che si muoveva mentre il pubblico prendeva ancora posto, come se la cultura dovesse sempre annunciarsi con un gesto e non con un discorso, e come quando prima di ogni spettacolo si è chiesto di spegnere i telefoni e fare silenzio, per ritrovare insieme quella comunione che il mondo di fuori ormai concede raramente. Poi è arrivata Barbara Alberti, che da mezzo secolo scrive d’amore, di corpo e di libertà delle donne con un’ironia che è già di per sé una forma di libertà, a raccontare la gelosia come sentimento che possediamo o che ci possiede, e infine Mario Perrotta ha regalato un’ora e venti di teatro vero, restituendo un’intera esistenza al Nano che Italo Calvino aveva liquidato in una sola pagina de La giornata d’uno scrutatore. Un uomo legato a una sedia, incapace di parlare, di muoversi, di toccare, che chiede soltanto di essere toccato, e che proprio da quella immobilità totale interroga chi si crede libero e non lo è, chi ha gambe, voce, mani, e le usa poco, male, con paura. È il paradosso più bello messo in scena quest’anno nel Salento, la libertà raccontata da chi non ne possiede nessuna, per ricordare a tutti gli altri quanta ne sprechino ogni giorno senza accorgersene. La seconda sera, più sommessa nella cronaca ma non meno intensa nella sostanza, ha avuto il respiro di un nastro. Clara Borghesi, in una prima nazionale nata apposta per Crocevia, ha portato in scena La ragazza che voleva legare il mare, omaggio all’artista sarda Maria Lai e al suo gesto del millenovecentottantuno, quando ventisette chilometri di stoffa celeste attraversarono un paese dell’Ogliastra per legarlo simbolicamente alla montagna che lo sovrasta. Zenia, la protagonista, sogna di fare lo stesso con il mare che vede dalla finestra, convinta che un gesto impossibile possa guarire la paura di non avere mai avuto radici, ed è difficile non pensare che lo stesso identico bisogno abbia mosso, in fondo, l’intero festival, legare con un filo invisibile Nardò alla Sardegna, alla Spagna, al Nord Africa, alla Francia, a tutte le sponde che quella sera si sono ritrovate in piazza. A seguire Cosimo Damiano Damato ed Erica Mou hanno acceso Fate l’amore, dedicato ad Alda Merini, poeta che ha trasformato ogni ferita in verso e ogni verso in una forma ostinata, quasi disperata, di sopravvivenza, dimostrando ancora una volta che la libertà più difficile da conquistare non è quella del corpo, ma quella della parola che osa dirsi fino in fondo, senza chiedere permesso a nessuno. L’ultima sera il crocevia si è fatto dichiarato, con la presentazione del volume Tarantelas, curato da Vincenzo Santoro, Daniela Rota e Lucrezia Bonasia, che ha ricostruito come il morso della taranta e la musica capace di curarlo, quella stessa che a Nardò aveva in Luigi Stifani il suo ultimo grande interprete, abbiano attraversato il Mediterraneo fino alla Spagna, all’Aragona, all’Andalusia, diventando un fenomeno che appartiene tanto a questa terra quanto a Madrid, un ritmo che non conosce passaporto e che per secoli ha unito contadini pugliesi e medici spagnoli nello stesso tentativo di restituire un corpo alla sua libertà di muoversi e di guarire. E infine Dalida, raccontata e cantata da Francesca Romana Perrotta e Andrea Amati, accompagnati da Raffaele Quarta alla chitarra solista e Fabrizio Filsi alla fisarmonica e al pianoforte con la splendida voce narrante di Monica Briganti, una vita che è essa stessa un crocevia, nata in Egitto da genitori calabresi, cresciuta a Parigi, amata e distrutta da uomini che si sono tolti la vita uno dopo l’altro, capace però fino all’ultimo respiro di rivendicare una sola libertà, quella di scegliere da sola persino la propria fine. Tre sere, tre modi diversi di dire la stessa parola, libertà, quella negata al Nano di Calvino, quella cercata nel filo di Maria Lai, quella cantata da una donna che il mondo chiamava diva e che dentro restava sempre Iolanda, la bambina del Cairo con gli occhiali spessi. Il festival si chiude, e agli organizzatori Massimiliano Caputo e Francesca Muci, a chi ha scaldato le piazze con la musica e a chi le ha riempite venendo ad ascoltare, va il ringraziamento che si deve a chi tiene accesa una luce. Ma quel filo, come il nastro di Zenia, resta teso sopra Nardò, pronto per l’ottava edizione, a ricordarci che la cultura, quando è vera, non intrattiene soltanto, libera.