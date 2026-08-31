Roma devastante, Lecce strapazzato: al Via del Mare i giallorossi cadono per 4 a 0

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Stadio nuovo ed entusiasmo rinnovato per la prima del Lecce in casa, giallorossi forte del record di abbonati: quasi ventitremila. Terreno di gioco in condizioni ottimali, temperatura in leggero calo e può andare in scena Lecce-Roma. Lecce in campo col 4-2-3-1 e sul rettangolo Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba; Gorter, Ngom; Coulibaly; Pierotti, Geubbels ROMA col 3-4-2-1 ed in campo Svilar, Mancini, Ghilardi, Hermoso, Lulli, Konè, Cristante, Wesley, Dybala, Soulè, Malen.

Una manciata di minuti ed i capitolini si insinuano con facilità nella difesa leccese, colpevole di una distrazione ed è subito 0-1. Il Lecce reagisce ed al sesto minuto guadagna un corner, il tentativo di inserimento di Tiago Gabriel viene intercettato. Minuti dodici, Lolli spaventa di nuovo la retroguardia giallorossa, il suo tiro centrale viene respinto da Falcone. La Roma prova ad aggirare gli uomini di mister Di Francesco cercando un gioco sulle fasce ed in fase di possesso la fanno da padroni. Minuto ventidue e la Roma passa di nuovo, ottimo movimento per inserirsi sulla fascia, pallone dalle parti di Malen che solo soletto si esalta con uno “scavino” ai danni di Falcone, 0-2. Siamo al minuto ventitre e dopo circa sessanta secondi, su suggerimento del solito Malen cala il tris, 0-3 ed imbarazzo totale per lo staff leccese.

Gli ospiti abbassano il ritmo ma sono ugualmente pericolosi, incisivi e non disposti a concedere nulla. Geubbels è un oggetto misterioso e gli spazi esterni sono blindati. Sull’unico acuto del Lecce proprio Geubbels prende campo in velocità ma a tu per tu con Svilar si fa ipnotizzare, padroni di casa vicini ad accorciare. Soule’ cerca il raddoppio personale. Si chiude la prima frazione con un unico ed isolato sussulto del Lecce e con un avversario decisamente superiore come da pronostico.

Il secondo tempo si apre con un doppio cambio nel Lecce (dentro N’Dri e Maleh per Tiago Gabriel e Gorter) nel tentativo di scuotere una gara già compromessa. La Roma, tuttavia, mantiene saldamente il controllo delle operazioni e al 50’ va subito alla conclusione con Malen, il cui mancino termina distante dallo specchio. Al 54’ altra tegola per i salentini: Geubbels è costretto a darsi per vinto a causa di un guaio fisico, lasciando il campo a Stulic. I capitolini continuano a macinare gioco e al 58’ sfiorano la rete con una bella sventagliata a giro di Wesley, poco prima che lo stesso brasiliano e Soulé lascino il posto a Molina e Mora.

​Il Lecce prova a reagire al 63’ con l’incornata di Gaspar su sviluppo da fermo, ma l’impatto si infrange contro il palo a Svilar ormai battuto. È l’unico lampo dei padroni di casa prima che la Roma cali il sipario definitivo sulla sfida. Al 66’, infatti, nasce l’azione del quarto gol: percussione di Molina, inserimento puntuale di Mancini e assist d’oro per Rodrigo Mora, che con grande lucidezza supera Falcone per il definitivo 4-0.

​A risultato acquisito, la gara cala di ritmo e scatta la girandola dei cambi da ambo le parti. Per i giallorossi entrano Castro, Pisilli e de Roon al posto di Malen, Koné e Dybala. Gli ultimi spunti della cronaca vedono Castro tentare il tiro al 76’ e N’Dri far sfilare al lato un bell’interno a giro all’87’. Dopo il giallo sventolato a Ilič al novantesimo e i 5 minuti di recupero accordati dal direttore di gara, arriva il triplice fischio che decreta il successo travolgente della formazione ospite.