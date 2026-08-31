Le pagelle dei giallorossi in Lecce-Roma, tutti in ombra

Le pagelle dei giallorossi in Lecce-Roma

di Maria Taccogna

​Wladimiro FALCONE 6 – Inerme sulla stoccata iniziale di Malen. Attento successivamente sul diagonale di Soulè. Incassa altri due colpi prima di sventare un nuovo tentativo di Malen. Un tiro al bersaglio continuo, prima di capitolare definitivamente sulla conclusione di Mora.

​DANILO VEIGA 4,5 – Prestazione insufficiente. Le incursioni di Wesley e Soulè gli creano incubi continui. Privo di cattiveria agonistica, cede senza opporre resistenza.

​TIAGO GABRIEL 5 – Riproposto dall’inizio, finisce sommerso dal mare a monte. Esente da responsabilità dirette sulle marcature, mostra comunque limiti evidenti nei recuperi. Impacciato. (Dal 46’ NDRI 6 – Si presenta in campo con verve e spunto rapido. Corsa fluida, sfiora il punto della bandiera)

​Kialonda GASPAR 4 – Prova disastrosa. Sbaglia gravemente la lettura sull’apertura di Malen. Pessimo il posizionamento sulla terza marcatura di Soulè, costantemente in ritardo. Commette incertezze marchiane anche nella seconda metà di gara.

​Jamil SIEBERT 4,5 – Sbaglia la diagonale sulla marcatura che apre le danze. Fatica a leggere i tagli del centravanti olandese. Trequarti difensiva imprecisa in fase di uscita, sempre affannato.

​Corrie NDABA 5 – Subisce la classe di Dybala sul proprio binario. Manca di intuito tattico e finisce travolto dall’estro dell’argentino.

​Lassana COULIBALY 5,5 – Tra i pochi a mantenere un briciolo di orgoglio. Porta pressione su Konè e combatte sui palloni vaganti, prima di arrendersi all’evidenza.

​Olaf GORTER 5 – Il giovane prospetto classe 2005 non riesce a ripetere l’eccellente debutto stagionale. Affonda in mediana e finisce richiamato negli spogliatoi durante la sosta. Giornata no. (Dal 46’ MALEH 5,5 – Ritmo blando, atteggiamento rinunciatario, poca sostanza al servizio dei compagni)

​Oumar NGOM 5 – Sostanza impalpabile. Non garantisce filtro in fase di rottura né idee nella costruzione. Rendimento insufficiente. (Dal 72’ ILIC 6 – Entra nel finale con una condizione da ritrovare. Minuti utili per mettere benzina nel motore)

​Santiago PIEROTTI 5,5 – Cerca di svariare molto sul fronte d’attacco, accentrandosi. Pone Geubbels a tu per tu con il portiere, occasione poi sfumata. Almeno tenta di scuotere la squadra. (Dal 72’ FATAH 5,5 – Un paio di spunti personali fini a se stessi)

​Willem GEUBBELS 5 – Rifornimenti col contagocce. Al minuto 38 sciupa un’autostrada verso la porta: Svilar si supera, ma la cattiveria sotto porta è minima. Dopodiché esce dal radar fino al problema fisico. (Dal 54’ STULIC 5 – Non trova mai la giocata giusta. Costantemente raddoppiato e disarmato)

​ALLENATORE: Eusebio DI FRANCESCO 4,5 – Formazione priva di identità. Sopraffatta, priva di reazione, mai padrona del proprio destino. Nessun correttivo efficace.