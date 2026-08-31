Mediterranean Fashion Week, per il Comune di Lecce presente il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla: “grande successo e respiro internazionale”.

di Maria Taccogna

​Bari/Lecce– Piazza Sant’Oronzo torna a vestirsi da capitale della moda e della cultura accogliendo la nuova edizione della Mediterranean Fashion Week, uno tra i più rilevanti eventi collaterali del percorso di avvicinamento ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

​A rappresentare ufficialmente l’amministrazione comunale della città barocca, sul palco e negli appuntamenti istituzionali della kermesse, a Bari, il vicesindaco di Lecce di Lecce Roberto Giordano Anguilla. La presenza dell’amministrazione leccese sottolinea il Vicesindaco, evidenzia “la forte volontà del Comune di promuovere il territorio attraverso iniziative di respiro globale capaci di coniugare creatività, alta sartoria, craft design ed eccellenze artigianali.

​I riflettori della passerella leccese in Piazza Sant’Oronzo si accenderanno martedì 1° settembre, offrendo al pubblico una sfilata cosmopolita con designer giunti da ogni parte del mondo: dalla Principessa Mishra di Ayodhya (India) ad Ana Pugliesi (Argentina), passando per gli atelier uzbeki, turkmeni e serbi, affiancati dal talento e dalla tradizione locale e nazionale rappresentata dall’Istituto Cordella e dal brand Blessed”.

​Accanto al grande spettacolo sulla passerella, Lecce gioca un ruolo centrale con gli eventi “Off Catwalk”, ospitando dal 2 al 4 settembre in Piazza Sant’Oronzo il Festival Internazionale dell’Artigianato e del Design, curato dall’Eurasian Council for Craft and Design, oltre a mostre d’arte, esposizioni e percorsi urbani dedicati al lifestyle e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città.

​“Un evento che porta Lecce al centro delle dinamiche culturali e creative del Mediterraneo», evidenzia l’impegno profuso dalla giunta per attrarre grandi manifestazioni internazionali. La sinergia tra Regione Puglia, Provincia e Comuni coinvolti (con tappe a Taranto, Mesagne, Bari e Vieste) riafferma la centralità del Salento nel panorama internazionale della moda, dell’artigianato e della cooperazione tra culture”.