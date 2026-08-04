In piazza Castromediano a Cavallino si balla con i dj di Ciccio Riccio

Il Ciccio Riccio Tour 2026 sbarca a Cavallino mercoledì 5 agosto per una serata all’insegna della musica, del divertimento e dell’intrattenimento. L’appuntamento è in piazza Sigismondo Castromediano, dove, a partire dalle ore 22, i dj di Ciccio Riccio e le Riccio Girls animeranno la piazza con un coinvolgente spettacolo fatto di musica, animazione e grandi successi, facendo cantare e ballare il pubblico in occasione dei festeggiamenti in onore di San Domenico di Guzman.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Cavallino, è organizzata dal Comitato Feste Patronali e dalla Parrocchia Maria Santissima Assunta, che hanno voluto inserire nel programma dei festeggiamenti uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Animazione, energia e tanta buona musica caratterizzano l’evento curato dalla nota agenzia di spettacoli e produzioni “EpMusic” di Andrea Poci, pronta a regalare una serata di festa e coinvolgimento per persone di tutte le età. L’ingresso è libero.