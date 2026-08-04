L’almanacco di oggi 4 agosto

Il Santo del giorno: S. Giovanni Vianney. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Jentu a puppa e focu alle carcagne. Significato: Vento dientro e fuoco ai talloni. E’ meglio andare via
– Sono nati in questo giorno
1900 Elisabetta Bowes-Lyon
1901 Louis Armstrong
1960 Silvia Fendi
– Proverbio
Quel che s’impara con fatica, non si dimentica facilmente
– Accadde oggi
1974 in località San Benedetto Val di Sambro, un ordigno ad alto potenziale, esplode in un vagone del treno Italicus. Il bilancio è di 12 morti e 44 feriti
– Scoperte
1977 Leon Lederman annuncia la scoperta del quark bottom