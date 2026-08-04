Garlasco: il medico Francesco Maria Avato (consulente Stasi) a Filorosso: “Sulla pattumiera di casa Poggi emergono nuove discrepanze”

“Quello che mi sembra possa emergere adesso è una discrepanza tra il lotto contenitore di Estathé ancora presente nel frigorifero e quello ritrovato nella pattumiera”. Lo ha affermato questa sera a “Filorosso” (Rai 3) il professor Francesco Maria Avato, medico legale e consulente della difesa di Alberto Stasi, che è tornato a parlare dopo diverso tempo nel corso di un servizio sul caso Garlasco realizzato per la trasmissione condotta da Antonino Monteleone con Adele Grossi.

Avato ha sollevato nuovi interrogativi sulla gestione di uno degli elementi più discussi dell’inchiesta: la pattumiera di casa Poggi. “Noi non eravamo in condizione di repertare nulla”, ha ricordato Avato, “potevamo soltanto osservare e fotografare. Non ci fu consentito nemmeno di esaminare la pattumiera. Quando chiedemmo di preservarla ci fu sorpresa da parte dell’allora maggiore Cassese. Successivamente, però, qualcun altro ha manipolato il contenuto della pattumiera, indipendentemente da noi”. Alla domanda della trasmissione se altri fossero invece autorizzati a intervenire sulla spazzatura, il medico legale ha risposto: “Ah presumo, ma non lo so”.

Nel corso del servizio sono state mostrate immagini del frigorifero di casa Poggi, scattate il 5 dicembre 2007, cinque mesi dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Fotografie che vengono mostrate per la prima volta in televisione e che sembrano evidenziare alcune incongruenze rispetto al contenuto della pattumiera, repertata dai carabinieri soltanto otto mesi dopo il delitto.Nelle immagini sono visibili, tra gli altri elementi, la lattina di birra consumata da Alberto Stasi la sera del 12 agosto 2007, mai repertata, una confezione di Estathé ancora conservata nel frigorifero, oltre a banane, pomodorini e altri alimenti ormai deteriorati.