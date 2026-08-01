Il Surfest torna sulla costa adriatica del Salento con la sua edizione più ambiziosa: due giorni — 2 e 3 agosto 2026 — sulla Zona Ricci di San Foca, marina di Melendugno, con una line up internazionale che fa dialogare le radici storiche del punk con le sue nuove generazioni, e la scena italiana emergente.

Nato nel 2022 dall’Associazione di Promozione Sociale Surfest APS in collaborazione con il Surfbar e il Comune di Melendugno, il festival è diventato in pochi anni un punto di riferimento per la cultura outdoor e underground del Mezzogiorno, coniugando musica dal vivo, sport, artigianato locale e comunità. Ingresso gratuito, dalle ore 16:00.

LINE UP 2026

Dr. Chud’s X-Ward (USA) — ex Misfits

San Foca è la prima tappa europea del Back to the E.R. World Tour 2026 di Dr. Chud’s X-Ward, il progetto guidato da David Calabrese — batterista dei Misfits dal 1995 al 2000, periodo in cui la band incise i leggendari album American Psycho (1997) e Famous Monsters (1999). Il tour aprirà ufficialmente da San Foca il 2 agosto, prima di proseguire in Sud America. Novanta minuti di live che attraversano il repertorio horror punk dei ’90s e il catalogo di X-Ward: un concerto che segna il ritorno su palco internazionale di uno dei batteristi più iconici della scena punk americana.

The Whops (UK/IT)

Due fratelli italiani a Londra, Freddie (12 anni) e Frankie (15), nessun budget promozionale, decine di milioni di views organiche su Reels e TikTok in meno di un anno. The Whops sono il caso mediatico punk più inatteso del 2025–2026: partiti dal busking tra West London e Camden, hanno collezionato un jam con Paul Simonon dei Clash (ripostato ufficialmente dalla Rock & Roll Hall of Fame), l’invito di The Offspring a suonare in apertura all’O2 Arena di Londra e un’esibizione al NFL London Game al Tottenham Hotspur Stadium.

Coperti da ITV News, Vive Le Rock Magazine e Radio 105, con date già confermate al Rebellion Festival UK (30° anniversario), The Whops portano al Surfest la loro energia punk diretta e il loro back story impossibile da costruire a tavolino. Il nome — reappropriazione del termine dispregiativo wop storicamente usato contro gli italiani in ambito angloamericano — è già di per sé una dichiarazione di poetica.

The Crimson Ghost (IT — Bergamo)

Tredici anni di attività, nati a Bergamo come tribute act ai Misfits e da tempo autori di un suono proprio che mescola horror punk, hardcore, metal e grunge. The Crimson Ghost arrivano al Surfest nel momento più maturo della loro storia: hanno appena completato la trilogia di EP III — tre release dedicate rispettivamente alla licantropia, al vampirismo e alla stregoneria — che confluisce in un album concettuale in uscita fisica su Gotama Records nella seconda metà del 2026. Sul palco proiettano spezzoni di pellicole horror vintage: l’immaginario visivo è parte integrante del live.

Lilly Noiz (IT — Salento) — 3 agosto

Fondata nel 1993 nel Salento, i Lilly Noiz sono una delle band punk hardcore più longeve della scena pugliese. Esordiscono nel 1994 con un demo in inglese, poi nel 1997 entrano in studio per registrare Esplicitamente, EP di sei brani punk HC di matrice californiana cantati in italiano: una scelta precisa, in un’epoca in cui pochissime band italiane del genere osavano farlo.

Scioltisi alla fine dei ’90, si sono riuniti nel 2010 per un concerto rimasto nella memoria della scena locale. Da allora continuano a suonare per celebrare il lascito creativo di Andrea, chitarrista e fondatore del gruppo, scomparso prematuramente, con la collaborazione di un nuovo chitarrista ex Run Patty Run. Sul palco del Surfest il 3 agosto, i Lilly Noiz portano trent’anni di storia punk salentina.

Ketty Passa — MC delle due giornate

A condurre il palco del Surfest 2026 sarà Ketty Passa, speaker e conduttrice di Virgin Radio Italy — dove conduce Rockin’ Weekend e Summer in Rock — oltre che cantante, autrice e sociologa. Con un percorso che attraversa Radio Popolare, Deejay TV, Rock TV e i palchi live con i Rezophonic, Ketty Passa porta al festival una presenza rock autentica e un rapporto diretto con il pubblico che va oltre il semplice intrattenimento.

IL FESTIVAL

Il Surfest è una produzione dell’APS Surfest in collaborazione con il Surfbar di San Foca e con il patrocinio del Comune di Melendugno. Oltre alla musica dal vivo, il programma prevede contest di skate, SUP, sessioni di yoga, mercatino di artigianato locale e selezioni di vinile. Accesso gratuito, inizio attività dalle ore 16:00.

Edizioni precedenti: 2022 Er Piotta · 2023 DJ Gruff e Bassi Maestro · 2024 Frankie Hi-NRG · 2025 Marky Ramone DJ Set.