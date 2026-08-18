Volo di quattro metri in casa, 52enne finisce in Rianimazione

CURSI (Lecce) – Un volo di quasi quattro metri, poi l’impatto violento e la corsa in ospedale. È ricoverato in Rianimazione al Dea-Fazzi di Lecce un uomo di 52 anni rimasto gravemente ferito ieri a Cursi in seguito a una caduta avvenuta mentre stava effettuando alcuni lavori nella propria abitazione.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, stava utilizzando un’idropulitrice per pulire i muri quando avrebbe perso l’equilibrio, precipitando dal piano sul quale si era posizionato. Non è escluso che all’origine della caduta possa esserci stato anche un malore.

A trovare il 52enne a terra e privo di sensi sono stati i familiari, allarmati dal forte rumore provocato dalla caduta. Immediata la richiesta di intervento al 118, con i sanitari che hanno prestato le prime cure e trasferito l’uomo in codice d’urgenza al Dea-Fazzi.

Al Trauma Center, dopo la stabilizzazione, è stato necessario un intervento chirurgico per il trauma midollare riportato nella caduta. Al termine dell’operazione il 52enne è stato trasferito in Rianimazione. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata.