Fiamme appiccate alla porta di casa: nel mirino l’allenatore del Trepuzzi

MONTERONI (Lecce) – Prima la porta blindata cosparsa di liquido infiammabile, poi una lavatrice incendiata sul balcone. Due distinti tentativi che fanno pensare a un’azione deliberata e che hanno provocato paura nella tarda serata di ieri a Monteroni di Lecce, dove nel mirino è finita l’abitazione di Andrea De Pascalis, 43 anni, uno degli allenatori del Trepuzzi.

L’incendio è divampato al secondo piano della palazzina. Chi ha agito avrebbe prima tentato di dare fuoco alla porta d’ingresso dell’appartamento, senza riuscire a provocare un incendio di vaste proporzioni. Successivamente avrebbe versato altro liquido infiammabile sul balcone del pianerottolo, appiccando le fiamme a una lavatrice.

Il rogo ha prodotto lingue di fuoco alte e visibili anche dalla strada, ma fortunatamente è rimasto circoscritto alla parte esterna dell’edificio. La facciata è stata annerita, mentre gli appartamenti sottostanti non avrebbero riportato danni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio, e i carabinieri. Gli investigatori stanno ora cercando di individuare chi abbia appiccato il rogo e soprattutto di capire perché l’abitazione dell’allenatore sia stata presa di mira. L’ipotesi privilegiata è quella di un gesto doloso.