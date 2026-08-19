La ricetta del giorno: Cotolette di verdure

Ingredienti:
4 patate medie
1 uovo
100 g di parmigiano grattugiato
3 carote
3 zucchine grosse
100 gr. scamorza
noce moscata
un ciuffo di prezzemolo
pangrattato q.b.
olio per friggere
sale
Procedimento
Lessate le patate, scolatele, sbucciatele e passatele nello schiacciapatate. Raccogliete il composto in una ciotola e unite l’uovo. Amalgamate il tutto e aggiungete il formaggio grattugiato, il prezzemolo tritato, le altre verdure a tocchetti, una manciata di pan grattato e la scamorza a dadini. Aggiungete un pizzico di noce moscata e il sale.
Formate le cotolette e passatele nel pangrattato, impanandole bene da tutti i lati. Friggete le cotolette in olio caldo fino a doratura e scolatele su carta da cucina.
Servire calde.
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