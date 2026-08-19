La ricetta del giorno: Cotolette di verdure

Ingredienti:

4 patate medie

1 uovo

100 g di parmigiano grattugiato

3 carote

3 zucchine grosse

100 gr. scamorza

noce moscata

un ciuffo di prezzemolo

pangrattato q.b.

olio per friggere

sale

Procedimento

Lessate le patate, scolatele, sbucciatele e passatele nello schiacciapatate. Raccogliete il composto in una ciotola e unite l’uovo. Amalgamate il tutto e aggiungete il formaggio grattugiato, il prezzemolo tritato, le altre verdure a tocchetti, una manciata di pan grattato e la scamorza a dadini. Aggiungete un pizzico di noce moscata e il sale.

Formate le cotolette e passatele nel pangrattato, impanandole bene da tutti i lati. Friggete le cotolette in olio caldo fino a doratura e scolatele su carta da cucina.

Servire calde.