La ricetta del giorno: Peperoni cornetti con ripieno al tonno

Ingredienti:

8 peperoni cornetti biologici

200 gr di tonno

30 gr di capperi

50 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato

25 gr di olive verdi denocciolate

50 gr di pangrattato

Pepe

Olio evo

Procedimento:

Lavare i peperoni e privarli dei semi;

In una ciotola amalgamare il tonno con i capperi, le olive tagliare a pezzi, il Parmigiano Reggiano e il pangrattato;

Riempire i peperoni con la farcia ottenuta;

Su una teglia stendere la carta forno con un filo di olio;

Adagiare i peperoni ripieni;

Condire con olio e pepe;

Infornare a 200º per circa 20 minuti;

Lasciare raffreddare e servire.