La ricetta del giorno: Peperoni cornetti con ripieno al tonno

Ingredienti:
8 peperoni cornetti biologici
200 gr di tonno
30 gr di capperi
50 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato
25 gr di olive verdi denocciolate
50 gr di pangrattato
Pepe
Olio evo
Procedimento:
Lavare i peperoni e privarli dei semi;
In una ciotola amalgamare il tonno con i capperi, le olive tagliare a pezzi, il Parmigiano Reggiano e il pangrattato;
Riempire i peperoni con la farcia ottenuta;
Su una teglia stendere la carta forno con un filo di olio;
Adagiare i peperoni ripieni;
Condire con olio e pepe;
Infornare a 200º per circa 20 minuti;
Lasciare raffreddare e servire.
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