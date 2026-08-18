L’almanacco di oggi 18 agosto

Il Santo del giorno: Sant’Elena. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: La fimmina ete comu la castagna: beddhra de fore intra tene la magagna. Significato: La donna è come una castagna: di fuori è bella ma di dentro c’è la magagna.
– Compleanni
1883 Coco Chanel
1916 Elsa Morante
1943 Gianni Rivera
1968 Daniele Silvestri
– Proverbio
La gente triste nuoce più a se stessa che agli altri
– Accadde oggi
1958 viene pubblicato il manoscritto di Nabokov, “Lolita”
– Scoperte
1949 Murray Barr scopre la Cromatina sessuale L’anatomista canadese scopre nei cromosomi sessuali X un corpuscolo, detto cromatina di Barr, dal cui esame è possibile compiere la prima diagnosi genetica di anomalie congenite legate a questo cromosoma
– Frase celebre
“Amare e nello stesso tempo conservare il senno è concesso solo a Giove” Laberio, Frammento