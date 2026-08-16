La tipografia di Pietro Micheli, mosaico dell’anima del Salento

L’opera di Pietro Micheli, scriveva Donato Valli in Premessa al fondamentale testo di Gianfranco Scrimieri, “Annali di Pietro Micheli, tipografo in Puglia nel 1600”, Editrice Salentina, 1976, serve a far luce nei recessi occulti del complesso mosaico dell’anima del Salento.

I torchi del Micheli si affiancarono idealmente, per dirla con Vittorio Bodini, a quel “carnevale di pietra” che “simula in mille guise l’infinito”.

Nato a Dôle, in Borgogna, nel 1600, il Micheli, per la cui biografia rinvio alla relativa voce, a cura di Gianfranco Scrimieri, in Dizionario Biografico degli Italiani, Vol.74 ( 2010), si definì “borgognone” costantemente accanto al nome nelle sottoscrizioni dei libri da lui stampati.

Dopo un breve periodo a Roma, nel 1621 era già a Trani, testimone delle nozze del suo maestro Lorenzo Valeri, tipografo romano, operante con lui in quella città.

La tipografia del Micheli è introdotta a Lecce nel 1631, primo stampatore autorizzato nella città, con monopolio assoluto sino al 1688, quando l’impresa fu rilevata dagli eredi.

L’attività iniziò in sordina con la raccolta diCarmina di Filippo Formoso, ma nel 1632 il Micheli, dopo l’approvazione ecclesiastica, stampò un’opera di grande prestigio come il poema epicoTancredi di Ascanio Grandi, per la quale sarà necessaria una seconda edizione nel 1636.

Pochi anni prima avevano visto la luce “I Fasti Sacri” dello stesso Grandi e nel 1634 la “Lecce Sacra” del canonico Giulio Cesare Infantino, opera contenente la più antica descrizione iconografica dei monumenti sacri di Lecce.

Quel testo, ricco di informazioni, è stato oggetto di recente ristampa, in versione anastatica, con prezioso commento a cura di Mario Cazzato, Edizioni Artwork Cultura 2022.

Nel 1637 anche le celebrazioni della morte di Beatrice Acquaviva d’Aragona furono raccolte e stampate dal “borgognone”.

È vastissima (ed impossibile da richiamare in questa sede) la produzione editoriale del Micheli, analiticamente tratteggiata, anno per anno, da Gianfranco Scrimieri in schede ricche di ogni dettaglio, con indicazione del contenuto del frontespizio delle varie opere e della relativa collocazione.

Le opere stampate dal Micheli lluminano la cultura salentina in quel Seicento in cui, accanto all’esuberanza artistica degli Zimbalo, del Penna e del Cino, ben manifesta nella sontuosità delle chiese e degli altari, abbondano testi di oratoria sacra, di apologie di santi e notabili locali, di tragedie sacre e di atti ufficiali diocesani, con sparute eccezioni in opere di carattere scientifico.

Tra queste, compaiono nel 1681, a firma di Geofilo Giuseppe, filosofo e matematico, le “Observationes astronomicae de nova Stella radiosa visa in Coelo an. Dom.1680 die primo Decembris Messapie sub altitudine poli gr.40 et longitudine a Canariis insulis gr.45”.

Il Micheli diede alle stampe altre opere di Geofilo Giuseppe, nel 1659, 1661, 1663 e 1665 (quest’ultima dal titolo “Discursus matematicus sine observationes astronomicae de nova stella barbata, et caudata, visa in coelo in Hidruntino Horizonte”).

In argomento vi è una vasta letteratura. Per ulteriori approfondimenti sulla figura del Micheli, senza alcuna pretesa di esaustività, rinvio ai saggi, con ampi riferimenti bibliografici, di Maria Rosaria Tamblè , “Sulle tracce di Pietro Micheli, tipografo borgognone in terra salentina”; di Francesco Quarto, “Nuove emergenze tipografiche leccesi. Mundus traditus. Bottega di Pietro Micheli, 1686”, e di Claudia Carluccio, “Processi editoriali e disciplinamento sociale nel Salento nell’età della Controriforma”, tutti in AA.V.V., Nei giardini del passato. Studi in onore di Michele Paone, a cura di P.Ilario D’Antonio e Mario Spedicato, Edizioni Grifo, 2011. In tema, cfr. anche Gilberto Spagnolo, Per la storia dell’editoria salentina del ‘600: l’ultimo Micheli ? , in www.fondazioneterradotranto.it , 9 giugno 2026; Gilberto Spagnolo, in collaborazione con Mario Cazzato, Storia della stampa leccese dalle origini (1631) al periodo postunitario, in www.fondazioneterradotranto.it, 17 novembre 2024, che individuano casa e bottega del Micheli nell’attuale via Francesco D’Amelio, accanto alla cappella di San Leucio, ai civici 5 e 7 ; Elio Pindinelli, Sconosciute nuove edizioni leccesi del Borgognone Pietro Micheli, in “Nuovi Orientamenti oggi”, 98,settembre – ottobre, 1989. Per una prospettiva di più ampio respiro, cfr. Nicola Vacca, Sui primordi della tipografia nel Salento (con un breve excursus), in Archivio Storico Pugliese, XVIII, 1965; Alessandro Laporta, Saggi di storia del libro, Edizioni del Grifo, 1994; Mario Spedicato, La città e la Chiesa, in Bruno Pellegrino (a cura di) , Storia di Lecce. Dagli Spagnoli all’Unità, Roma – Laterza, 1992, vol. 2, pp.123-130; Antonio De Meo, La stampa e la diffusione del libro a Lecce e dintorni dal Cinquecento alla metà dell’Ottocento, Lecce, Milella, 2006.