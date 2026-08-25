L’almanacco di oggi 25 agosto

Il Santo del giorno: S. Luigi dei Franc. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Lu pisce rande se mangia lu piccinnu. Significato: Il pesce grande si mangia quello piccolo.
– Sono nati in questo giorno
1530 Ivan il Terribile
1930 Sean Connery
1955 Elvis Costello
1970 Claudia Schiffer
– Proverbio
Non è più il tempo in cui Berta filava, e tutto il mondo alla buona andava
– Accadde oggi
1900 muore, all’età di 55 anni, il filosofo Friedrich Nietschze
– Scoperte
1974 Arthur Fry inventa i foglietti autoadesivi