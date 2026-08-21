L’almanacco di oggi 21 agosto

Il Santo del giorno: San Pio X Papa. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Lu pisce puzza te la capu. Significato: Il pesce comincia a puzzare dalla testa.
– Sono nati in questo giorno
1930 Margareth Rose Windsor
1943 Lino Capolicchio
1956 Laura Morante
– Proverbio
Il diavolo è il padre della menzogna
– Accadde oggi
1967 viene arrestato, in Grecia, il musicista Mikis Theodorakis. La sua musica è ritenuta pericolosa dalla dittatura dei colonnelli
– Scoperte
1952 William Dement scopre le fasi del sonno