La ricetta del giorno: melanzane sott’olio

Ingredienti
1 melanzana
5 foglie di menta
1/2 peperoncino rosso
Aceto bianco
Sale grosso
Olio evo
Procedimento
Pelare e tagliare a filetti la melanzana;
Mettere i filetti in uno scolapasta, cospargere di sale grosso, coprire con un piatto e sopra il piatto adagiare una pentola piena di acqua;
Lasciare riposare per 2/3 ore;
Sciacquare con abbondante acqua;
Far bollire in una pentola acqua e aceto (1 l di acqua e due bicchieri di aceto);
Appena l’acqua arriva a bollore, immergere le melanzane, girare per circa un minuto e togliere;
Lasciare scolare e raffreddare;
Condire con olio e aceto;
Sterilizzare un barattolo;
Mettere le melanzane alternando con le foglie di menta e il peperoncino tagliato a rondelle;
Chiudere bene e lasciare riposare per 2 giorni in un luogo fresco e asciutto.
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