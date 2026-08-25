La ricetta del giorno: melanzane sott’olio

Ingredienti

1 melanzana

5 foglie di menta

1/2 peperoncino rosso

Aceto bianco

Sale grosso

Olio evo

Procedimento

Pelare e tagliare a filetti la melanzana;

Mettere i filetti in uno scolapasta, cospargere di sale grosso, coprire con un piatto e sopra il piatto adagiare una pentola piena di acqua;

Lasciare riposare per 2/3 ore;

Sciacquare con abbondante acqua;

Far bollire in una pentola acqua e aceto (1 l di acqua e due bicchieri di aceto);

Appena l’acqua arriva a bollore, immergere le melanzane, girare per circa un minuto e togliere;

Lasciare scolare e raffreddare;

Condire con olio e aceto;

Sterilizzare un barattolo;

Mettere le melanzane alternando con le foglie di menta e il peperoncino tagliato a rondelle;

Chiudere bene e lasciare riposare per 2 giorni in un luogo fresco e asciutto.