Tennis: Virgili e Thavarajasingam vincitori al 62° Torneo Open della Canicola Memorial Sabrina Scrascia, Trofeo Puzzovio Sport 2026

Si è conclusa la 62ª edizione del Torneo Open della Canicola, Memorial Sabrina Scrascia, Trofeo Puzzovio Sport, organizzato dal Circolo Tennis Maglie. Cinque le finali disputate in serata sui campi del circolo magliese.

Nel singolare maschile 2ª categoria, Felipe Virgili (CT Lecce) ha avuto la meglio su un ottimo Riccardo Manca (CT Maglie) al termine di un match combattuto ed incerto, chiuso 6-4 1-6 6-3.

Nel singolare femminile 2ª categoria, Karthiga Thavarajasingam (CT Maglie) si è aggiudicata il titolo superando la compagna di circolo Sofia Greco (CT Maglie) con il punteggio di 6-2 7-5. Anche in questa partita da sottolineare la bella prestazione di entrambe le finaliste.

Nella 3ª categoria maschile, Matteo Salvatore Perrone (Salento Tennis Academy) si è imposto su Giorgio Greco (Play Tennis Trepuzzi) con il punteggio di 6-3 7-6(7).

Nella 4ª categoria maschile, la finale tra Nicolò Romano (CT Galatina) e Andrea Massaro (CT Galatina) si è interrotta sul 2-4 per il ritiro di Massaro.

Nella 4ª categoria NC maschile, Edoardo Colella (CT Lecce) ha superato Luigi Congedo (CT Galatina) al termine di un incontro deciso al match tie-break, con il punteggio di 6-3 3-6 10-7.

Al termine degli incontri si è svolta la cerimonia di premiazione che ha chiuso ufficialmente il torneo giunto alla sua 62ª edizione, tra gli appuntamenti storici del tennis nazionale, organizzato per la prima volta nel 1965 sui campi della prima sede del circolo.

Sono intervenuti alla premiazione il presidente del circolo Walter Mega, il direttore del torneo e consigliere regionale FITP Antonio Baglivo, il consigliere delegato ai rapporti istituzionali Mario Coppola e il giudice arbitro Emiliano Baldassarre.

Nei vari interventi si è ricordata la figura di Sabrina Scrascia, tennista del settore agonistico del circolo prematuramente scomparsa. Il figlio Edoardo, presente alla cerimonia, ha ricordato la figura della mamma e ringraziato il circolo per aver dedicato a lei il torneo.

Un ringraziamento particolare al main sponsor della manifestazione, Puzzovio Sport, sempre vicino e partecipe alle attività del circolo.

Inoltre, è stato messo in evidenza l’alto livello tecnico delle finali con incontri molto incerti e combattuti.

A margine della manifestazione è stato accennato ad un possibile accordo di sponsorizzazione per il prossimo campionato di serie A con una importante realtà imprenditoriale interessata ad associare il proprio marchio a tutte le attività sportive e sociali del circolo, peraltro intervenendo con la propria esperienza sul look della struttura.

Prosegue, fino al 16 agosto, il Torneo Veterani e il Torneo Nazionale per le categorie Under.