Lecce – Roma, parcheggi Piazzale Rozzi (lato Est) e Piazzale Adamo (lato Ovest) riservati esclusivamente al personale accreditato

In occasione della gara di campionato Lecce – Roma, in programma lunedì 31 agosto alle ore 18:30 e fino a nuove determinazioni da parte delle autorità competenti, le aree esterne a parcheggio del Piazzale Rozzi (lato Est) e del Piazzale Adamo (lato Ovest) saranno riservate esclusivamente al personale accreditato nell’ambito del Piano di gestione dell’Evento in possesso di regolare PASS e ai titolari di contrassegno CUDE.

Nel piazzale Rozzi sarà altresì consentito l’accesso agli autoveicoli degli abbonati s.s. 2026/2027 OVER 80 già in possesso del pass.

Per la gara Lecce – Roma saranno validi i PASS emessi nella stagione 2025/2026.

Tali misure sono ritenute indispensabili per ragioni di sicurezza, tanto anche in considerazione della presenza di aree di cantiere e della conseguente ridotta capacità degli spazi destinati a parcheggio e al transito pedonale.

Si raccomanda di raggiungere lo stadio con debito anticipo (almeno 90′ prima dell’inizio della gara).

Apertura cancelli ore 16:30.