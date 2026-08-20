Il tuo smartphone è diventato lento? Prima di cambiarlo, controlla queste tre cose

Lo smartphone sembra improvvisamente più lento.

Le applicazioni impiegano qualche secondo in più ad aprirsi, la fotocamera non risponde immediatamente, passando da un’applicazione all’altra compaiono piccoli rallentamenti e persino operazioni che prima erano istantanee sembrano richiedere più tempo.

La conclusione, per molti, è quasi automatica:

“Il telefono ormai è vecchio. Devo cambiarlo.”

Ma non è sempre così.

E prima di spendere diverse centinaia — o addirittura più di mille euro — per acquistare un nuovo dispositivo, potrebbe valere la pena capire cosa stia realmente succedendo.

Non sempre è colpa dell’età

Uno smartphone può rallentare per numerose ragioni e l’età del dispositivo è soltanto una di queste.

Nell’utilizzo quotidiano accumuliamo fotografie, video, conversazioni, allegati, applicazioni e dati temporanei.

Nel frattempo installiamo nuove app, ne dimentichiamo altre e continuiamo ad aggiornare il sistema operativo.

Il risultato è che un telefono perfettamente funzionante può progressivamente perdere parte della reattività che aveva quando era nuovo.

Ma questo non significa necessariamente che sia arrivato il momento di sostituirlo.

1. La memoria quasi completamente piena

È uno dei problemi che incontro più frequentemente.

Quando lo spazio disponibile sul dispositivo diventa molto ridotto, il sistema ha meno margine per gestire file temporanei, aggiornamenti e numerose operazioni quotidiane.

E c’è un altro aspetto spesso sottovalutato: arrivare costantemente al limite dello spazio disponibile non è una buona abitudine, soprattutto quando all’interno del telefono conserviamo anni di fotografie, documenti e ricordi senza avere un backup aggiornato.

Liberare spazio in maniera ragionata può quindi avere un duplice vantaggio: migliorare la gestione del dispositivo e costringerci finalmente a verificare che i dati realmente importanti siano al sicuro.

2. Le applicazioni che continuano a lavorare

Non tutte le applicazioni smettono completamente di funzionare quando chiudiamo la schermata.

Sincronizzazioni, notifiche, localizzazione, aggiornamenti e numerosi altri processi possono continuare a utilizzare risorse.

Presi singolarmente possono sembrare irrilevanti.

Sommati tra loro, soprattutto su un dispositivo utilizzato da diversi anni, possono contribuire a peggiorare l’esperienza quotidiana.

Per questo installare decine di applicazioni inutilizzate e dimenticarle sul telefono non è sempre una buona idea.

3. Una batteria degradata può cambiare l’esperienza d’uso

La batteria viene spesso considerata soltanto in termini di autonomia.

“Quanto mi dura?”

In realtà una batteria fortemente degradata può incidere anche sul comportamento complessivo del dispositivo. Smartphone e sistemi operativi dispongono infatti di meccanismi di gestione energetica e delle prestazioni pensati anche per garantire stabilità quando la batteria non riesce più a comportarsi come quando era nuova.

Ed è proprio qui che può nascere un equivoco.

Il proprietario percepisce il telefono come “vecchio”, quando il problema potrebbe riguardare un componente soggetto naturalmente a usura.

«Ogni settimana vedo telefoni che i proprietari erano pronti a sostituire»

È una situazione che conosco molto bene nel lavoro quotidiano.

«Ogni settimana arrivano persone convinte che il proprio smartphone sia ormai da cambiare», spiega Marco Vespucci, CEO di SOS Informatic. «Quando analizziamo il dispositivo, però, capita di trovare una situazione completamente diversa: memoria quasi esaurita, applicazioni e processi che appesantiscono il sistema oppure una batteria ormai molto degradata.»

Ed è proprio questo il punto.

Non bisogna promettere miracoli e non tutti gli smartphone possono tornare alle prestazioni di quando erano appena usciti dalla scatola.

Ma sarebbe altrettanto sbagliato considerare automaticamente qualsiasi rallentamento come una condanna a morte del dispositivo.

«Il nostro obiettivo non dovrebbe essere convincere una persona a tenere per forza il vecchio smartphone», continua Vespucci. «Dovrebbe essere capire qual è realmente il problema. Se il telefono è arrivato alla fine del suo ciclo di vita, ha senso sostituirlo. Ma se con un intervento mirato può continuare a funzionare bene, perché spendere mille euro senza averlo verificato?»

Quando invece è davvero arrivato il momento di cambiarlo?

Naturalmente esiste anche il caso opposto.

Un dispositivo molto datato, non più supportato dagli aggiornamenti di sicurezza, con più componenti deteriorati o incapace di gestire adeguatamente le applicazioni necessarie all’utente può non essere più conveniente da riparare.

Ed è qui che dovrebbe entrare in gioco una valutazione tecnica, ma anche economica.

Se per recuperare un telefono ormai obsoleto bisogna affrontare costi importanti, probabilmente è meglio destinare quella cifra all’acquisto di un dispositivo più recente.

Se invece il problema riguarda un singolo componente o una situazione risolvibile con una corretta manutenzione, sostituire l’intero smartphone potrebbe essere uno spreco.

C’è anche una questione ambientale

Ogni dispositivo che riusciamo a utilizzare più a lungo significa potenzialmente un prodotto elettronico in meno da sostituire prematuramente.

Non significa utilizzare uno smartphone per sempre.

Significa semplicemente sostituirlo quando serve davvero, non quando un rallentamento ci convince che sia diventato improvvisamente inutilizzabile.

In un mercato che ogni anno ci presenta dispositivi più potenti, più veloci e più costosi, forse la vera scelta intelligente non è avere sempre lo smartphone più nuovo.

È sapere quando quello che abbiamo può ancora fare perfettamente il proprio lavoro.

Prima di spendere 1.000 euro, fai una diagnosi

Il principio è semplice.

Se il telefono è diventato lento, non partire dalla soluzione.

Parti dalla causa.

Controlla lo spazio disponibile.

Verifica lo stato della batteria.

Controlla quali applicazioni utilizzi realmente.

Assicurati di avere un backup aggiornato dei dati importanti.

E, se il problema continua, fai verificare il dispositivo.

Perché qualche volta sarà davvero arrivato il momento di comprare un nuovo smartphone.

Ma molte altre volte, il telefono che pensavi di dover sostituire potrebbe avere ancora parecchia strada davanti a sé.