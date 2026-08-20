Notte della Taranta 2026: il piano di viabilità e sicurezza della Polizia di Stato per il Concertone di Melpignano

MELPIGNANO (Lecce) – In vista della XXIX edizione de “La Notte della Taranta”, in programma sabato 22 agosto nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani a Melpignano, la Polizia di Stato ha diffuso le direttive per la gestione della viabilità e dell’ordine pubblico. Il dispositivo è stato concordato nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto e reso operativo dal Tavolo Tecnico del Questore, d’intesa con Anas e la Fondazione “La Notte della Taranta”, per governare il flusso straordinario di presenze atteso sia per la serata finale sia per le prove generali di venerdì 21 agosto.

Modifiche alla viabilità sulla SS16 “Adriatica”

Particolare attenzione è rivolta al tratto della Statale 16 compreso tra il chilometro 981,000 (svincolo di Melpignano) e il chilometro 985,200 (svincolo Maglie centro-Otranto). Dalle ore 14:00 del 21 agosto alle ore 06:00 del 23 agosto l’area sarà interessata da variazioni al traffico.

Nel tratto tra il chilometro 983,600 e il 984,700, caratterizzato dal cantiere per la ricostruzione del cavalcavia di Cursi nell’ambito dei lavori per la SS275, resta attivo il restringimento a una sola corsia per senso di marcia, con limite di velocità fissato a 30 km/h e divieto di sorpasso.

Per fluidificare la circolazione, nella stessa fascia oraria sarà vietata la svolta a sinistra:

I veicoli provenienti da Nord e diretti a Cursi dovranno effettuare l’inversione di marcia allo svincolo di Maglie centro-Otranto (km 985,200).

I mezzi provenienti da Sud e diretti a Maglie dovranno invertire la rotta allo svincolo di Melpignano (km 980,900) o a quello successivo di Melpignano-Corigliano (km 980,200).

Le pattuglie della Polizia Stradale e il personale Anas presidieranno le arterie principali, con la possibilità di attuare manovre di pilotaggio del traffico in caso di rallentamenti.

Mezzi pubblici e servizi straordinari

Per limitare l’uso dei veicoli privati, le autorità raccomandano di usufruire del trasporto collettivo.

Treni e bus FS Sud Est: Saranno oltre 12.000 i posti disponibili. Per sabato 22 agosto sono previste 46 corse straordinarie in bus da località come Parabita, Collepasso, Otranto, Poggiardo e Tricase (4.500 posti), oltre a 18 treni straordinari sulla tratta Lecce-Melpignano-Maglie (dalle 18:00 alle 05:00) e 12 treni aggiuntivi sulla linea Gallipoli-Zollino-Melpignano-Maglie (dalle 17:00 alle 04:00). Si raccomanda l’acquisto preventivo dei biglietti di andata e ritorno.

Busforfun: L’operatore ufficiale garantisce collegamenti di andata e ritorno da oltre 40 stazioni di partenza dislocate nel Salento, nelle altre province pugliesi e in Basilicata, Campania, Calabria, Molise e Abruzzo. Per i bus turistici è previsto l’obbligo di percorsi dedicati secondo la direttrice di provenienza, con arrivo consigliato ai parcheggi entro le ore 16:00.

Aree di sosta e parcheggi privati

Per chi sceglie di raggiungere Melpignano in auto o moto, la sosta è gestita tramite la piattaforma Parkforfun. Le aree individuate sono:

P1 (Zona Industriale di Melpignano), P3 (Zona Industriale di Castrignano de’ Greci) e P4 (Zona Industriale di Cursi) per le automobili, al costo di 8 euro.

Il P3 ospiterà anche i camper, mentre il P5 (nei pressi del Conad della Z.I. di Melpignano) sarà riservato ai motocicli.

I parcheggi apriranno alle ore 12:00 del 22 agosto (eccezion fatta per il P4, operativo dalle 16:00) e chiuderanno alle ore 03:00 del 23 agosto. La prenotazione online garantisce il posto auto solo per gli ingressi effettuati entro le ore 19:30.

Servizi per le persone con disabilità

L’accessibilità all’evento è curata tramite il circuito AbilFesta. È prevista un’area riservata nei pressi del palco con punto informativo, assistenza dedicata, servizi igienici accessibili, sedie a rotelle e supporto psicologico.

L’accesso, esteso a un accompagnatore per le persone con disabilità riconosciuta al 100%, richiede la prenotazione anticipata. L’arrivo in loco con posto auto e stallo riservato è raccomandato tra le 18:00 e le 19:00, e comunque non oltre le ore 20:00.