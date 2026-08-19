Maltempo, grandine e nubifragi colpiscono le campagne dalla Murgia barese al Salento

PUGLIA – Grandinate, nubifragi, forti raffiche di vento e violenti temporali hanno interessato nelle ultime ore diverse aree della Puglia, dalla Murgia barese al Salento, con danni segnalati anche nelle campagne, dove le colture sono già provate da caldo, siccità e stress idrico. A darne notizia è Coldiretti Puglia che segnala la frequenza di eventi estremi in Puglia, ben 14 dal 12 al 18 agosto secondo le rilevazioni di Eswd.

Tra le zone interessate dal maltempo c’è Santeramo in Colle, nel cuore della Murgia barese, dove – dice Coldiretti Puglia – si è abbattuto un violento temporale accompagnato da grandine e forti raffiche di vento. Le precipitazioni intense hanno provocato allagamenti e disagi sul territorio, mentre nelle campagne sono stati segnalati danni alle coltivazioni e, in particolare, agli ulivi colpiti dalla grandinata.

Il fronte temporalesco ha interessato anche il Salento, con fenomeni particolarmente intensi nel territorio leccese. A Corigliano d’Otranto è stato segnalato un violento downburst, una forte raffica discendente, mentre tra Martano e Melendugno è stato osservato un vortice particolarmente intenso. A Castrignano de’ Greci sono stati registrati quantitativi di pioggia significativi in un arco temporale molto breve.

Il maltempo estivo, dopo settimane di temperature elevate e condizioni di forte stress per le campagne, rischia di trasformarsi in un ulteriore elemento di criticità per le aziende agricole – denuncia Coldiretti Puglia –. Grandine e vento possono provocare danni immediati alle colture, ma anche compromettere la produzione futura, soprattutto quando interessano coltivazioni arboree come gli uliveti.

Particolarmente delicata è la situazione degli ulivi della Murgia barese, già alle prese con una stagione caratterizzata da condizioni climatiche estreme. La grandine può danneggiare vegetazione, rami e frutti, con conseguenze che dovranno essere valutate nei prossimi giorni – aggiunge Coldiretti Puglia – attraverso le verifiche nelle campagne.

L’ondata di maltempo conferma la crescente variabilità climatica che sta mettendo sotto pressione l’agricoltura pugliese, periodi prolungati di caldo e siccità vengono sempre più spesso interrotti da precipitazioni improvvise e fenomeni estremi, con effetti particolarmente pesanti sulle colture.

Coldiretti Puglia continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e a raccogliere le segnalazioni provenienti dai territori per delineare il quadro complessivo dei danni provocati dal maltempo nelle campagne pugliesi.