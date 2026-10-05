Ennesima aggressione ad un agente penitenziario all’interno del carcere di Lecce

Lecce – Ennesimo e gravissimo episodio di violenza ai danni del personale di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Lecce. Nella mattinata di oggi, un agente è rimasto vittima di una violenta aggressione che ha richiesto immediate cure mediche: la diagnosi consistente nella distorsione del polso con frattura per una prognosi clinica iniziale di ben 35 giorni, salvo complicazioni.

L’episodio si è verificato all’interno di una sezione gestita a regime ordinario per ragioni di ordine e sicurezza scaturite da pregresse azioni violente. L’agente, unico operatore incaricato della vigilanza e dell’osservazione di una sezione ospitante oltre 70 detenuti, era intento a riassicurare all’interno della propria camera detentiva un ristretto, precedentemente fatto uscire per le ordinarie attività intramurarie. In quel frangente, il detenuto, opponendosi con la forza alla chiusura cella al fine di potersi muove indebitamente e liberamente all’interno della sezione, ha sferrato un violento calcio contro il cancello in metallo, impattando l’operatore che in quel momento stava agendo con la chiave sulla serratura.

A denunciare l’accaduto è il Segretario provinciale Al.Si.P.Pe di Lecce, Fabio Nicoletti, che esprime profonda preoccupazione e solidarietà al collega ferito: «Quello che è accaduto oggi non è un caso isolato, ma il sintomo drammatico di un problema strutturale – dice il sindacalista – Lasciare un solo agente a gestire 70 detenuti è un palese azzardo che vìola i principi minimi di sicurezza sui luoghi di lavoro sanciti dal Decreto legislativo 81/2008. L’Amministrazione ha il dovere di garantire l’incolumità dei propri dipendenti, ma a Lecce ci scontriamo quotidianamente con una carenza di organico spaventosa, stimata in circa 150 unità di Polizia Penitenziaria. In queste condizioni, garantire l’ordine, la sicurezza e contestualmente il trattamento è un’equazione impossibile».