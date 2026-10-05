Spaccio di droga: la Squadra Mobile arresta due fratelli gemelli e sequestra oltre mezzo chilo di stupefacente

LECCE – I movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione leccese hanno attirato l’attenzione degli agenti della Sezione Antidroga, portando alla luce una vera e propria centrale dello spaccio domestico. La Polizia di Stato ha tratto in arresto due fratelli gemelli di 43 anni, entrambi residenti nel capoluogo salentino, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione della Squadra Mobile della Questura di Lecce è scattata nel pomeriggio del 2 ottobre, al termine di un servizio di appostamento e osservazione discreta. I poliziotti hanno prima documentato la cessione di dosi a diversi acquirenti all’esterno dell’immobile da parte di uno dei due fratelli, per poi fare irruzione nella proprietà.

Durante le operazioni di perquisizione estese ai locali di pertinenza, gli investigatori hanno sorpreso il secondo gemello all’interno del garage, intento a preparare e confezionare dosi di eroina. L’ispezione capillare dell’intera struttura ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivamente 319 grammi di eroina e 301 grammi di cocaina, oltre a due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

All’interno di alcuni barattoli di vetro, gli agenti hanno inoltre trovato la somma in contanti di 21.475 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, i due quarantatreenni sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale “Borgo San Nicola” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.