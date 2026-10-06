Galatone festeggia i 100 anni di Cosima Lerario, una vita tra sacrifici, famiglia e radici

GALATONE – Un secolo di vita attraversato tra Galatone e Roma, tra il lavoro iniziato da giovanissima, gli anni difficili della guerra, la famiglia, l’emigrazione e poi il ritorno nella sua terra. Domenica Galatone ha festeggiato i 100 anni di Cosima Lerario, per tutti zia Mimì, circondata dall’affetto dei familiari e dall’abbraccio della comunità.

Cosima Lerario (la vedete nella foto di Vanessa Chirivì che fa fornito l’amministrazione) nasce a Galatone il 4 ottobre 1926, da Giuseppe e Crocifissa Grasso. Cresce in una famiglia numerosa, insieme ai suoi sette fratelli: Iolanda, Amelia, Vincenzo, Costanza, Antonia, Antonio e Luigi. Oggi, di quella grande famiglia, restano in vita soltanto lei e Luigi. L’ultimo a lasciarci, di recente, è stato il professor Antonio Lerario, figura molto conosciuta a Galatone, nonostante vivesse a Roma.

Dell’infanzia Cosima ricorda soprattutto che, a quei tempi, uscire di casa era un privilegio raro. Nella memoria riaffiorano qualche sporadica visita al cinema Minerva e pochi altri frammenti di quegli anni lontani. Già a dodici anni lavorava come sarta, naturalmente da casa. Poi arrivò la guerra, portando con sé la paura, soprattutto quella dei Tedeschi. Ricorda bene anche l’arrivo degli Americani e dei Polacchi, alcuni dei quali finirono per sposare persone del luogo, intrecciando nuove storie con quelle della comunità. Nel 1954 Cosima sposa Giuseppe Rolli, discendente di una storica famiglia di abili falegnami. Appena un anno dopo, i due lasciano Galatone per trasferirsi a Roma. Come tante altre famiglie del Sud in quegli anni, anche loro scelgono di partire, spinti dal desiderio di costruirsi un futuro più sereno e ricco di opportunità. È nella capitale che mettono su famiglia e nascono i loro tre figli: Francesco, Maurizio ed Elisa.

Gli anni Sessanta e Settanta trascorrono tra gli impegni di lavoro e i momenti di convivialità, nel calore di quei gruppi di emigrati che, lontani dalla propria terra, ritrovavano negli affetti e nelle tradizioni condivise un legame con le proprie radici. Tra le presenze più importanti, quella del fratello Antonio e della sua numerosa famiglia, insieme ad altre famiglie provenienti da Galatone. A condividere la vita familiare c’era anche la sorella Antonia, una presenza preziosa per la sua bontà, la sua grazia e la sua generosità. Per la numerosa schiera di nipoti cresciuti all’ombra del boom economico fu una seconda mamma e ancora oggi, ormai adulti, la ricordano con particolare affetto.

Nel 1978 Cosima rimane vedova, troppo presto. Ma la sua indole combattiva e la sua forza d’animo le permettono di affrontare le difficoltà, reinventarsi, andare avanti e costruire insieme alla famiglia un nuovo equilibrio per gli anni successivi, finché, al volgere del secolo, decide di tornare nella sua Galatone per stabilirvisi definitivamente. Donna di profonda fede e cristiana devozione, ama pregare e recitare il rosario. Guardando al proprio percorso di vita, non ha rimpianti: è serena e felice.

Oggi, raggiunto il traguardo dei cent’anni, nonna Cosima, zia Mimì per tutti i nipoti, conserva una straordinaria lucidità ed è ancora in gran parte autosufficiente nella cura di sé. Ogni tanto ama dedicarsi alla cucina e, a tavola, mangia un po’ di tutto, senza rinunciare al piacere di un bel piatto di cozze crude e a due dita di vino con la gassosa. Domenica pomeriggio, alle 17, anche il sindaco di Galatone Flavio Filoni ha voluto partecipare alla festa, portando a zia Mimì l’abbraccio dell’Amministrazione comunale e dell’intera città. Un omaggio a una donna che ha attraversato un secolo di storia senza mai spezzare il legame con Galatone, la sua famiglia e le sue radici.