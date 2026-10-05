Galatina svela i suoi luoghi segreti, due appuntamenti nel mese di Ottobre

GALATINA SVELA I SUOI LUOGHI SEGRETI: DUE APPUNTAMENTI SPECIALI FIRMATI AIG TRA ARTE, PANORAMI E FOTOGRAFIA D’AUTORE

Sabato 10 ottobre “Galatina Classic Tour”, domenica 25 ottobre “Galatina dall’alto”: visite guidate con ingresso alle sedi dello Yeast Photo Festival “A Matter of Taste”

Due date, due prospettive completamente diverse sulla stessa città, un’unica occasione irripetibile: visitare i luoghi che ospitano la quinta edizione dello Yeast Photo Festival – “A Matter of Taste”, il festival internazionale di fotografia che ha trasformato il centro storico di Galatina in un museo diffuso.

È la proposta dell’AIG – Associazione Imprese Galatinesi, che per ottobre mette in calendario due appuntamenti a cura delle proprie guide turistiche nazionali.

Primo appuntamento – Sabato 10 ottobre, ore 17: Galatina Classic Tour

Un percorso nel cuore della città per scoprire la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, uno dei più insigni monumenti del gotico in Puglia, costruita a partire dal 1383 per volontà di RaimondelloOrsini del Balzo e completata entro il 1391, con il suo straordinario ciclo di affreschi trecenteschi che le è valso l’appellativo di “Assisi del Sud”. Il tour prosegue alla scoperta delle meraviglie nascoste del centro storico, in un intreccio di arte, storia e racconto urbano.

Secondo appuntamento – Domenica 25 ottobre, ore 17: Galatina dall’alto

Una prospettiva inedita sulla città, attraverso affacci esclusivi tra terrazze e balconi che regalano una vista unica sui tetti, sulle cupole e sul paesaggio del Salento. Un’occasione per guardare Galatina da un punto di osservazione normalmente inaccessibile.

La speciale apertura ai luoghi dello Yeast Photo Festival rende eccezionali queste due date.

La quinta edizione della rassegna, in programma dall’11 settembre all’8 novembre 2026, è organizzata dalle associazioni BESAFE e On The Move sotto la direzione artistica di Edda Fahrenhorst, affiancata dai co-direttori Veronica Nicolardi e Flavio & Frank. Il tema scelto quest’anno, A Matter of Taste, indaga il rapporto tra cibo, identità e società: il cibo come linguaggio attraverso cui leggere tradizioni, memorie familiari, pratiche culturali e trasformazioni storiche, ma anche crisi climatica, migrazioni e disuguaglianze economiche.

Tra i progetti esposti, reportage di rilievo internazionale: la collezione Gaza: Displacement, hunger, suffering di SaherAlghorra, Premio Pulitzer 2026, centrata sul dramma della fame nella Striscia di Gaza; il lavoro decennale di Anastasia Taylor-Lind e Alisa Sopova sulla normalità della vita e della cucina a pochi chilometri dalla linea del fronte nel Donbas; il viaggio di Koral Carballo nel carnevale della comunità afro-messicana di Coyolillo; il racconto del rituale abruzzese della Panarda firmato da Marco Zorzanello; l’esplorazione collettiva del FoodprintProject in sette Paesi europei sulla Dieta Mediterranea come patrimonio UNESCO; e ancora le mostre di Forough Alaei sulle pescatrici in Iran e di Bob Miller.

Informazioni pratiche

Prenotazione obbligatoria – messaggio WhatsApp al 339 345 3623

Contributo: 20 euro – comprende la visita guidata e l’ingresso ai luoghi dello Yeast Photo Festival

A cura di: AIG – Associazione Imprese Galatinesi

Esperienze condotte da Guida Turistica Nazionale

Parte del contributo andrà a favore di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro

Nota per la redazione: per materiali fotografici, interviste agli organizzatori o ulteriori dettagli sul programma delle visite, contattare AIG – Associazione Imprese Galatinesi al numero WhatsApp 339 345 3623.