SALICE SALENTINO – Screening gratuiti a Salice Salentino con la “Carovana della Salute e Pillole di Prevenzione”, l’iniziativa dedicata alla salute rientrante nel progetto “Ottobre Rosa Salicese”. In programma eventi dedicati alla sensibilizzazione verso la cultura della prevenzione: l’evento si aprirà con il convegno dell’8 ottobre alle ore 18 presso il Chiostro del Convento, durante il quale verrà presentato la giornata del 24 ottobre dedicata alla prevenzione“La Carovana della Saluta e Pillole di Prevenzione”.



L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Mimino Leuzzi e dell’Assessore alle Politiche Sociali Marco Ligori. Seguiranno gli interventi di Domenico Savio Villari, direttore DSS Campi Salentina;Roberto Vito Rizzello, direttore registro tumori ASL Lecce; Antonio Zippo, FNP CISL Lecce;Mino Greco, presidente associazione “PreveniAmo”. La serata sarà moderata dalla Vicesindaca, Iolanda Verdesca, e si concluderà con l’intervento di Cristian Casili, vicepresidente della Regione Puglia e assessore al welfare.

Il momento centrale della manifestazione si terrà sabato 24 ottobre 2026, a partire dalle ore 9:00, presso la Biblioteca di comunità situata nel Convento. Grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni in rete, la cittadinanza potrà accedere a una vasta gamma di visite e controlli medici gratuiti.

Nello specifico, la giornata offrirà ladensitometria ossea con tecnologia REMS(inserita linee guida dell’Istituto Superiore della Sanità per la gestione delle fratture da fragilità come best practice per la continuità delle cure e la gestione del paziente fragile ed introdotta nel nuovo nomenclatore LEA) in collaborazione con APMARR ed Echolight.

Seguirà il controllo dei parametri vitali (peso, temperatura corporea, glicemia, saturimetria, frequenza cardiaca e pressione arteriosa con due braccioli) a cura di CIVES Lecce. I cittadini potranno sottoporsi all’ ecografia dell’addomecon il Dr. Franco Mongiò, alla visita senologicacon la Dr.ssa Ilaria Mancarella; alla visita cardiologica con il Dr. Michele De Leonardis, alla valutazione riabilitativa globale con la Dr.ssa Antonella Casaluce, al controllo della vista con il Dr. Lorenzo Liaci, alla Visita nutrizionale con il Dr. Marco Carlino, alla Visita chinesiologica con il Dr. Alessandro Ligori.

Le prenotazioni per gli esami e le visite gratuite potranno essere effettuate, dal 15 al 22 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, al numero 331 2003422 o direttamente presso gli uffici dei Servizi Sociali. È prevista la priorità per i cittadini residenti a Salice Salentino.

Un’occasione preziosa per ribadire l’importanza della diagnosi precoce e della cura della persona, resa possibile grazie all’impegno congiunto di Comune, Protezione Civile, CIVES Lecce, APMARR, FNP CISL Pensionati, S.O.S. Vita, Anteas e Mariantonietta Russo.