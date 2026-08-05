Mercatino del Gusto, giovedì 6 agosto a Maglie la sesta giornata: enogastronomia, musica, artigianato e cultura di Puglia

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MAGLIE (Lecce) – Il gusto declinato in innumerevoli situazioni virtuose sparse nel centro storico di Maglie, abbinato a musica e artigianato, protagonista anche domani (giovedì 6 agosto) della ventisettesima edizione del Mercatino del Gusto: la Piazza del vino, le Vie della gastronomia e benessere, dell’olio evo, dei dolci e degli spiriti, l’Angolo del caffè, la Piazzetta del gelato, il Cibo di strada, la Birra artigianale, il Fornello Hostaria Puglia Noci, Pasta experience, la Via dell’artigianato, il Mercatino del gusto off, Tradizioni innovative, il Mercatino junior, Il gusto della poesia, Maglie in corte, Santese fashion, Rivoluzioni a 33 giri, Gusto folk, Salento jazz, Tirar tardi.

Non mancano però cospicui accenni alla cultura, e alla storia più bella del Made in Italy, da approfondire visitando “Il gusto della velocità – Un viaggio tra cibo, design e Formula Uno”, in corso presso il Museo civico di Paleontologia e paletnologia di Maglie. Realizzata dagli architetti e designer Cintya Concari e Roberto Marcatti di RMA Studio in collaborazione con Umberto Zapelloni, firma del giornalista sportivo e per anni inviato sui circuiti del Mondiale di Formula Uno, la mostra unisce tradizione alimentare, car design italiano e Formula Uno in un racconto inedito che evidenzia affinità, contaminazioni e valori condivisi: in piena sintonia con i valori del Mercatino del Gusto di Maglie, che da ventisette anni coniuga cultura del cibo e cultura del progetto. Fotografie, disegni, memorabilia e oggetti di design industriale provenienti da Fondazione Le Corbusier, Frank Lloyd Wright e Vico Magistretti, Archivi Riccardo Dalisi e Sauro Torreggiani, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e Collezione Maserati Umberto Panini – Motor Museum, collezionisti privati e aziende come Barilla, Brembo, Cassina, Ferrari – Gruppo Lunelli, Pirelli, Red Bull e Sparco. La mostra sarà corredata dalla pubblicazione di un volume edito da Sfera Edizioni di Bari che contiene contributi di Paolo Barilla, Maurizio Bertera, Massimo Bottura, Claudio Germak, Charles Leclerc, Luigi Montanini, Walter de Silva, Edgar Vara, Massimo Zanetti e Umberto Zapelloni.

La “Cena in villa” di domani sera alle 21 sarà invece a cura del ristorante “Petricore” di Nardò, progetto guidato da Francesca Arcuti, Benedetta Prato, Francesco Tangolo e Gino Tarantino. Vini di Produttori di Manduria, intrattenimento musicale con il “Simone Basile Quartet” (Simone Basile alla chitarra, Martin Jacobsen al sax, Manrico Seghi all’Hammond, Antonio Cerfeda alla batteria). Alla stessa ora e nello stesso luogo – il “Cento55 Urban Masseria” di via Oronzo De Donno 27 – di scena “La cucina di mare: tradizione, sostenibilità e gusto”, laboratorio in cui la tradizione incontra i valori della pesca sostenibile e l’eccellenza della pasta “Benedetto Cavalieri dal 1918”. Presenti Andrea Cavalieri (pastaio), Giacomo Mojoli (disegnatore di idee), Aldo Reho (imprenditore), Antonio Rizzello (pescatore), Renata Garofano (imprenditrice vitivinicola), Michelangelo Convertino (fotografo). Vini a cura di Garofano Vigneti e Cantine, Menhir Marangelli, Castello Monaci.

La serata si chiude alle 22 nell’atrio del Liceo Capece, ovvero al “Salotto letterario”, con la presentazione di “Ricettario pugliese”, volume di autori vari edito da Giulio Perrone Editore: la giornalista Valeria Blanco dialoga con Antonluca Iasi (influencer) e la collega Eleonora Tricarico (autrice). Vino in degustazione a cura di Cantina Tenuta Merico.