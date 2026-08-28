Napoli, la città che non finisce mai di nascere

di Vincenzo Candido Renna

Duemilacinquecento anni di storia non stanno dentro una celebrazione. Stanno dentro una città che continua a trasformarsi, tra stratificazioni, ferite e nuove possibilità. A Galatina, una sera d’agosto, il racconto di Napoli è diventato anche una riflessione sul modo in cui una comunità costruisce la propria memoria e il proprio futuro.

Ci sono città che si possono raccontare attraverso una cronologia. Napoli non è una di queste. Per comprenderla bisogna attraversarne gli strati, seguire le tracce lasciate dalle epoche, dalle dominazioni, dalle trasformazioni urbane e dalle ferite che hanno modificato non soltanto il suo volto, ma anche il modo in cui i suoi abitanti hanno imparato a guardarla.

È quanto è accaduto a Galatina, nel Chiostro dei Domenicani, in una sera d’agosto, quando Napoli è entrata nel cuore del Salento attraverso le parole di Carlo Puca e il dialogo condotto da Federica Rega, direttore artistico del Festival Amore e Psiche. Il tema era quello di “Napoli 2500più10”, ma il senso dell’incontro andava oltre l’anniversario: interrogarsi sulla storia di una città significa, inevitabilmente, interrogarsi sulla sua idea di futuro.

Napoli è una città nella quale il tempo non procede per sostituzioni, ma per sovrapposizioni. Il passato non scompare quando arriva il nuovo: rimane, si deposita, cambia funzione e talvolta torna a parlare. Le basiliche, i palazzi, i Quartieri Spagnoli, il piperno, le architetture vicereali e borboniche sono altrettanti capitoli di una storia nella quale si incontrano popoli, lingue, poteri e culture. Una storia mediterranea, europea e insieme profondamente meridionale.

Per questo l’espressione “biografia di un continente” appare particolarmente felice. Napoli non è soltanto una città che ha attraversato la storia: è una città nella quale la storia sembra essersi fermata a vivere. Spagna e Francia, Borbone e Risorgimento, modernizzazione e marginalità hanno lasciato segni che ancora oggi convivono nello stesso spazio urbano.

Anche le grandi trasformazioni della città raccontano questa tensione. Il Risanamento, con la sua promessa di modernità, appartiene a una stagione nella quale Napoli cercava di liberarsi dalle proprie condizioni più drammatiche senza riuscire sempre a sciogliere le contraddizioni che le avevano generate. Poi sono arrivati il colera, le emergenze sociali, le grandi trasformazioni degli anni Sessanta e, soprattutto, il terremoto del 1980.

Il sisma rappresenta una cesura che va oltre la dimensione edilizia. Le crepe aperte nei muri hanno attraversato anche la memoria collettiva e hanno riproposto una domanda essenziale: che cosa significa abitare una città? Non soltanto possedere o occupare uno spazio, ma riconoscersi in esso, costruire servizi, relazioni, sicurezza, possibilità. Fare della città non un contenitore, ma un’infrastruttura civile.

È in questo passaggio che la conversazione di Galatina ha trovato una delle sue chiavi più interessanti. Raccontare Napoli non significa celebrare una città immobile nella propria leggenda, ma misurarsi con un organismo urbano che continua a cambiare e che, proprio attraverso le proprie crisi, ha spesso trovato nuove forme di identità.

Federica Rega ha accompagnato questo percorso con una conduzione capace di lasciare spazio alle voci senza rinunciare alla direzione del racconto. Il confronto tra la memoria di Raffaele Gorgoni e la visione di Carlo Puca ha così potuto svilupparsi senza forzature, attraverso domande che non cercavano semplicemente una risposta, ma aprivano un altro livello della conversazione.

È una qualità non scontata. Moderare un incontro culturale significa, prima di tutto, costruire uno spazio nel quale le idee possano incontrarsi. Rega lo ha fatto con misura, alternando memoria e contemporaneità, storia e cronaca, lasciando che fosse Napoli stessa — con le sue contraddizioni — a dettare il ritmo.

E Napoli, ancora una volta, è apparsa come una città difficile da concludere.

Oggi guarda a Bagnoli, alle grandi trasformazioni urbane, alla prospettiva dell’America’s Cup e alle nuove sfide internazionali. Ma lo fa portandosi dietro tutto ciò che è stata. La città dei bastimenti della Tavola Strozzi è ancora, in qualche modo, la città che guarda al mare per immaginare il proprio domani.

È questa forse la sua caratteristica più autentica: Napoli non cancella ciò che è stata. Lo incorpora.

Ogni generazione la eredita e la riscrive. Ogni crisi ne modifica il linguaggio. Ogni ferita diventa memoria, e talvolta la memoria diventa progetto.

Per questo Napoli 2500più10 non è soltanto il racconto di un passato lunghissimo. È la domanda, ancora aperta, su quale città possa nascere da quella storia.

Nel Chiostro dei Domenicani, a Galatina, per una sera Napoli è stata lontana geograficamente e vicinissima nel pensiero. Ed è forse questo il privilegio della cultura: permetterci di attraversare una città senza esserci mossi, riconoscendola non soltanto per ciò che è stata, ma per tutto ciò che — ostinatamente — non ha ancora finito di diventare.