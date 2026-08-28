Campo estivo per Libera, formazione col Presidio Renata Fonte

E!STATE LIBERI

Campo estivo di impegno e formazione – Libera – Presidio Renata Fonte – Leverano

di Vincenzo Candido Renna

Ci sono estati che passano e basta, e altre che lasciano un segno, come un’unghiata sulla corteccia di un albero che poi, crescendo, si allarga e diventa cicatrice visibile a distanza. L’estate 2026 del Salento sarà, per centinaia di ragazzi, una di quelle da ricordare.

Il 27 agosto, a Nardò, Viviana Matrangola ha raccontato sua madre Renata Fonte a quattordici giovani arrivati da ogni parte d’Italia. Non un santino da esporre, ha spiegato, ma una donna: pittrice, amministratrice, madre, uccisa dalla mafia perché si oppose alla speculazione edilizia nel Parco di Porto Selvaggio. Accanto a lei Vincenzo Candido Renna ha ripercorso la storia della Sacra Corona Unita con il rigore di chi la materia l’ha studiata nei tribunali, non nelle fiction. E Angela De Gaetano ha restituito ai ragazzi, con un frammento di spettacolo, la voce di Renata: una voce che qualcuno provò a spegnere e che invece, oltre quarant’anni dopo, continua a farsi sentire.

È stata la giornata clou, ma non l’unica. L’incontro di Nardò è dentro un programma più largo, “Dal nostro seme, una foresta”, che dal 23 al 29 agosto tiene impegnati a Leverano gli stessi ragazzi in E!State Liberi!, il campo di Libera che intreccia memoria e sudore. Si comincia ricordando Donato Maria Boscia e le vittime innocenti pugliesi, si prosegue con laboratori sull’antimafia fatta di cultura e cittadinanza attiva, e nel mezzo ci si sporca le mani per davvero: ricognizione dei sentieri del Parco, segnaletica orizzontale e verticale da rifare a mano, cartellonistica da progettare per raccontare a chi cammina lì la storia di chi quel territorio lo ha difeso, pagando con la vita. Non è una gita con lo zaino e la crema solare. È lavoro, ed è politica nel senso più bello della parola.

Il campo di Leverano, va detto con chiarezza, non è un evento qualunque. Il presidio Libera “Renata Fonte” è nato da poco, eppure in pochi mesi i suoi volontari sono riusciti a mettere in piedi un’intera settimana di formazione in uno dei luoghi più densi di significato della Puglia, la stessa terra che Renata difese e che oggi, grazie a loro, torna a essere raccontata ai più giovani. Non è cosa da poco organizzare tutto questo con mezzi che si immaginano fatti più di entusiasmo che di budget. È il segno che l’antimafia vera comincia spesso da un piccolo gruppo che decide di non aspettare che se ne occupi qualcun altro.

L’iniziativa, del resto, non resta isolata. Libera Puglia mette in rete Leverano con altri campi: a San Vito dei Normanni si lavora la terra in un bene confiscato con il progetto XFarm, a Polignano a Mare si costruisce Presevisioni19, il festival dedicato a giustizia sociale e antimafia. Una geografia dell’impegno che si allarga ogni anno, tenuta insieme non da un editto ma da centinaia di ragazzi che scelgono di passare una settimana d’agosto tra sentieri, testimonianze e beni sottratti alla criminalità, invece che in spiaggia.

Si potrebbe pensare alla solita retorica di fine agosto sull’antimafia. Non lo è, per un motivo semplice: qui non si celebra soltanto una vittima, si costruisce qualcosa. Un sentiero segnalato è un sentiero segnalato, non un simbolo: ci si cammina davvero. Ed è in questa concretezza, un chiodo piantato, una freccia dipinta su un tronco, che la memoria smette di essere cerimonia e diventa manutenzione della democrazia.

Renata Fonte diceva, con i fatti prima ancora che con le parole, che il paesaggio va difeso perché è patrimonio di tutti. Oggi un pugno di volontari giovanCi sono estati che passano e basta, e altre che lasciano un segno, come un’unghiata sulla corteccia di un albero che poi, crescendo, si allarga e diventa cicatrice visibile a distanza. L’estate 2026 del Salento sarà, per centinaia di ragazzi, una di quelle da ricordare.

Il 27 agosto, a Nardò, Viviana Matrangola ha raccontato sua madre Renata Fonte a quattordici giovani arrivati da ogni parte d’Italia. Non un santino da esporre, ha spiegato, ma una donna: pittrice, amministratrice, madre, uccisa dalla mafia perché si oppose alla speculazione edilizia nel Parco di Porto Selvaggio. Accanto a lei ho ripercorso io stesso la storia della Sacra Corona Unita, con il rigore di chi quella materia l’ha studiata nei tribunali, non nelle fiction. E Angela De Gaetano ha restituito ai ragazzi, con un frammento di spettacolo, la voce di Renata: una voce che qualcuno provò a spegnere e che invece, oltre quarant’anni dopo, continua a farsi sentire.

È stata la giornata clou, ma non l’unica. L’incontro di Nardò è dentro un programma più largo, “Dal nostro seme, una foresta”, che dal 23 al 29 agosto tiene impegnati a Leverano gli stessi ragazzi in E!State Liberi!, il campo di Libera che intreccia memoria e sudore. Si comincia ricordando Donato Maria Boscia e le vittime innocenti pugliesi, si prosegue con laboratori sull’antimafia fatta di cultura e cittadinanza attiva, e nel mezzo ci si sporca le mani per davvero: ricognizione dei sentieri del Parco, segnaletica orizzontale e verticale da rifare a mano, cartellonistica da progettare per raccontare a chi cammina lì la storia di chi quel territorio lo ha difeso, pagando con la vita. Non è una gita con lo zaino e la crema solare. È lavoro, ed è politica nel senso più bello della parola.

Il campo di Leverano, va detto con chiarezza, non è un evento qualunque. Il presidio Libera “Renata Fonte” è nato da poco, eppure in pochi mesi i suoi volontari sono riusciti a mettere in piedi un’intera settimana di formazione in uno dei luoghi più densi di significato della Puglia, la stessa terra che Renata difese e che oggi, grazie a loro, torna a essere raccontata ai più giovani. Non è cosa da poco organizzare tutto questo con mezzi che si immaginano fatti più di entusiasmo che di budget. È il segno che l’antimafia vera comincia spesso da un piccolo gruppo che decide di non aspettare che se ne occupi qualcun altro.

L’iniziativa, del resto, non resta isolata. Libera Puglia mette in rete Leverano con altri campi: a San Vito dei Normanni si lavora la terra in un bene confiscato con il progetto XFarm, a Polignano a Mare si costruisce Presevisioni19, il festival dedicato a giustizia sociale e antimafia. Una geografia dell’impegno che si allarga ogni anno, tenuta insieme non da un editto ma da centinaia di ragazzi che scelgono di passare una settimana d’agosto tra sentieri, testimonianze e beni sottratti alla criminalità, invece che in spiaggia.

Si potrebbe pensare alla solita retorica di fine agosto sull’antimafia. Non lo è, per un motivo semplice: qui non si celebra soltanto una vittima, si costruisce qualcosa. Un sentiero segnalato è un sentiero segnalato, non un simbolo: ci si cammina davvero. Ed è in questa concretezza, un chiodo piantato, una freccia dipinta su un tronco, che la memoria smette di essere cerimonia e diventa manutenzione della democrazia.

Renata Fonte diceva, con i fatti prima ancora che con le parole, che il paesaggio va difeso perché è patrimonio di tutti. Oggi un pugno di volontari giovanissimi e qualche decina di ragazzi in canottiera stanno, letteralmente, rimettendo i cartelli al loro posto. Se questo non è un seme che diventa foresta, la parola seme non significa più niente.

issimi e qualche decina di ragazzi in canottiera stanno, letteralmente, rimettendo i cartelli al loro posto. Se questo non è un seme che diventa foresta, la parola seme non significa più niente.