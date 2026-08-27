Decaro: “Questi criminali che appiccano roghi ci stanno rubando la terra”

“Questi criminali ci stanno rubando la terra, ci stanno rubando gli alberi, ci stanno rubando il paesaggio, ci stanno rubando l’ossigeno e noi come Regione, insieme alle forze dell’ordine e alla magistratura, non abbasseremo la guardia”. Sono le parole del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che in un video pubblicato sui social, commentando gli incendi di probabile natura dolosa che anche oggi hanno interessato diverse zone del territorio pugliese, annuncia che “nelle prossime ore arriveranno due Fire Boss all’aeroporto di Foggia, in accordo con la Protezione civile nazionale”.

Si tratta di “due aerei ultraleggeri anfibi che si sommeranno ai 19 canadair della Protezione civile che sono dislocati in altre aree del nostro territorio”. Decaro fa la conta dei danni: 103 incendi in Puglia dall’inizio dell’anno per un totale di 8.370 ettari, oltre 8 milioni di metri quadri di territorio bruciato. Immagini “che ti stringono il cuore” dice il governatore, parlando di “una piaga che dobbiamo contrastare”.

“Protezione civile, Arif, vigili del fuoco, con i due elicotteri della Regione Puglia e i canadair della Protezione civile nazionale hanno lavorato incessantemente in questi giorni, giorno e notte ,per contenere gli incendi e per spegnerli” continua Decaro, annunciando anche che “metteremo a disposizione un milione e 400mila euro degli enti gestori dei parchi per acquistare mezzi di terra di contrasto ad incendi boschivi” e altri “10 milioni di euro per il rinfoltimento in particolare dei boschi che sono stati distrutti in questi giorni, in deroga a una norma nazionale”.

Ricorda poi “un accordo con le forze dell’ordine per utilizzare i droni per contrastare la mano dell’uomo che appicca gli incendi: solo l’1%, statisticamente, nel nostro paese degli incendi boschivi – dice – è legato a fattori naturali, mentre nel 99% dei casi c’è la mano dell’uomo”.