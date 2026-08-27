Concluso il tirocinio estivo degli Allievi Marescialli dei Carabinieri: il saluto del Colonnello Siazzu

LECCE – Si è svolto presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce l’incontro di saluto tra il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Siazzu, e i giovani Carabinieri Allievi Marescialli della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, giunti al termine del loro tirocinio pratico sul territorio salentino.
I tirocinanti, inviati dai vertici dell’Arma nell’ambito del piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva, sono stati affiancati per l’intera stagione al personale delle Stazioni locali distribuite nella provincia.
La loro presenza ha consentito di rafforzare l’organico in un periodo caratterizzato da un forte incremento delle presenze turistiche, incrementando i servizi di proiezione esterna per il controllo del territorio, la prevenzione dei reati e la sicurezza sui litorali e nei centri urbani.
Durante l’incontro, il Colonnello Siazzu ha espresso apprezzamento per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrate dai futuri marescialli, sottolineando come l’esperienza sul campo abbia rappresentato un valore aggiunto per l’azione di prossimità dei reparti.
L’Ufficiale ha infine rivolto ai giovani militari gli auguri per il prosieguo del percorso di studi e per le future assegnazioni operative, richiamando i valori di servizio e vicinanza alle comunità.
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