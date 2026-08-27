Festa di Sant’Oronzo, oltre 36 mila passeggeri sulle navette gratuite SGM

LECCE – Si chiude con un bilancio positivo il servizio straordinario di mobilità attivato da SGM dal 23 al 26 agosto in occasione della Festa di Sant’Oronzo. Nei giorni dei festeggiamenti patronali, le navette gratuite predisposte per collegare i parcheggi di interscambio, il centro città e il luna park hanno trasportato complessivamente 36.237 passeggeri.

Il dato supera quello registrato nel 2025, quando i passeggeri erano stati 36.099. Un risultato che conferma, e migliora, i numeri dello scorso anno e testimonia il forte utilizzo del trasporto pubblico durante le giornate di maggiore afflusso in città.

Un dato particolarmente significativo anche alla luce della diversa organizzazione della Festa e della presenza del luna park in un’area più interna al tessuto urbano, una condizione che avrebbe potuto favorire un maggiore utilizzo dell’auto privata per raggiungere direttamente le zone interessate dai festeggiamenti. Al contrario, cittadini, turisti e visitatori hanno continuato a scegliere in maniera consistente il servizio pubblico messo a disposizione da SGM.

“I numeri ci restituiscono un risultato di grande soddisfazione – commenta il presidente di SGM, Damiano D’Autilia –. Siamo riusciti non soltanto a confermare i livelli di utilizzo dello scorso anno, ma anche a superarli, seppure di qualche centinaio di passeggeri. Era un risultato tutt’altro che scontato, soprattutto considerando che quest’anno alcune delle principali aree della Festa erano più facilmente raggiungibili anche con l’auto privata. La risposta dei cittadini dimostra invece che il trasporto pubblico viene percepito come una soluzione concreta ed efficace per muoversi nei giorni di maggiore affluenza.

In occasioni come la Festa di Sant’Oronzo, offrire collegamenti frequenti e gratuiti significa contribuire concretamente a una migliore gestione della mobilità cittadina e, allo stesso tempo, rendere più semplice la partecipazione a uno degli appuntamenti più importanti per Lecce”.

“Desidero rivolgere un ringraziamento – conclude D’Autilia – a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori di SGM che, anche in queste giornate particolarmente impegnative, hanno garantito con professionalità, disponibilità e senso di responsabilità il regolare svolgimento del servizio. Il risultato raggiunto è frutto del loro lavoro e del loro impegno quotidiano”.