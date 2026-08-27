Calciomercato Lecce: dal Torino arriva Ivan Ilić in prestito con opzione di riscatto

LECCE – Nuovo innesto a centrocampo per l’U.S. Lecce: la società giallorossa ha comunicato ufficialmente di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Ilić dal Torino F.C.
Il centrocampista serbo, classe 2001, va a rinforzare il reparto mediano a disposizione del tecnico giallorosso per la stagione in corso. Contestualmente all’ufficializzazione dell’operazione di mercato, il club ha reso noto che il calciatore indosserà la maglia numero 20.
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