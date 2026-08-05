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Buyer internazionali in Salento tra birrificio, luppoleto e Birra e Sound Festival: il 6 agosto visita a Birra Salento e serata con I Patagarri e Bar Italia

Agenzia ICE e Consorzio Birra Italiana: buyer esteri in Salento tra export e birraturismo

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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