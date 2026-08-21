Porto Cesareo: nominati gli Ambasciatori delle Tradizioni

PORTO CESAREO (Lecce) – Porto Cesareo ha ospitato un importante evento dedicato alla valorizzazione della cultura locale e delle tradizioni legate al mare, alla fede e alla storia della comunità. Il momento centrale della manifestazione è stato il conferimento del riconoscimento di Ambasciatori delle Tradizioni, assegnato a coloro che, con il proprio impegno, contribuiscono ogni giorno a custodire e tramandare l’identità del territorio.

L’iniziativa è stata ideata dalle dottoresse Swami e Nazarena Savino, fondatrici di Archeodisability e Archeodisability Travel, con il patrocinio del Comune di Porto Cesareo. Il progetto nasce da una convinzione precisa: le tradizioni non devono essere considerate soltanto una memoria del passato, ma possono rappresentare una risorsa concreta per il futuro e un importante strumento di promozione turistica.

Per le due fondatrici, incentivare il turismo significa partire dalla storia dei luoghi, dalle persone che li abitano e dai saperi che ancora oggi vengono tramandati di generazione in generazione. La valorizzazione del territorio, quindi, non passa soltanto attraverso le bellezze paesaggistiche, ma anche attraverso i racconti degli anziani, il lavoro dei pescatori, la maestria degli artigiani, le celebrazioni religiose e la partecipazione delle associazioni locali.

La loro visione punta a un turismo più autentico, capace di creare un dialogo diretto tra visitatori e comunità. L’obiettivo è far conoscere Porto Cesareo non solo come meta balneare, ma come luogo ricco di storia, cultura e tradizioni vive. Un patrimonio che può essere raccontato e condiviso durante tutto l’anno, contribuendo a destagionalizzare i flussi turistici e a rafforzare l’economia locale.

Al centro del progetto c’è anche il coinvolgimento delle nuove generazioni. Swami e Nazarena Savino intendono avvicinare i giovani alle proprie radici, stimolandoli a conoscere le tradizioni e a trasformarle in una nuova opportunità di crescita culturale e professionale. Parlare con i ragazzi, ascoltare le loro idee e costruire insieme nuove forme di partecipazione rappresenta, per le fondatrici, il modo più efficace per evitare che la memoria del territorio venga perduta.

La proposta si fonda inoltre sui principi dell’accessibilità e della sostenibilità. Attraverso Archeodisability e Archeodisability Travel, le due dottoresse promuovono l’idea di un turismo aperto a tutti, senza barriere e rispettoso dell’ambiente. Un modello in cui la tutela del patrimonio culturale si accompagna alla cura del paesaggio e alla possibilità, per ogni persona, di vivere pienamente le esperienze offerte dal territorio.

Il riconoscimento degli Ambasciatori delle Tradizioni non è dunque una semplice cerimonia celebrativa, ma un modo per dare visibilità a chi mantiene viva la storia di Porto Cesareo e per riconoscere il valore sociale e turistico del loro impegno.

I protagonisti di questa edizione sono stati:

Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, per l’impegno costante nella salvaguardia della sicurezza in mare e per il prezioso supporto alla storica processione.

Comitato Festa e Associazioni Culturali Locali: abbiamo scelto di riconoscere, per l’associazione Mediterraneamente, il presidente professor Cosimo Arnesano, per la passione, la cura e il lavoro volontario dedicati all’organizzazione dei festeggiamenti in onore di Santa Cesarea e alla valorizzazione delle radici storiche di Porto Cesareo.

Maestri d’ascia e Cantieri Navali Storici: un riconoscimento al signor Tonio Latino, per la sapienza artigiana e la maestria nella costruzione e nella custodia delle imbarcazioni tradizionali, autentico simbolo della marineria locale.

Armatori ed Equipaggi della “Barca della Santa”: a Claudio Peluso, con la barca La Gelosia, per la generosità e la profonda devozione con cui mette a disposizione la propria imbarcazione, contribuendo a rendere possibile uno dei momenti più suggestivi e sentiti della processione a mare.

Un momento particolarmente emozionante è stato quello dedicato agli “Anziani del Mare”, con il signor Enrico Peluso, 93 anni. Ascoltarlo parlare del mare è stato un privilegio: ogni volta che lo racconta, i suoi occhi si illuminano. In quello sguardo c’è una vita intera, fatta di mare, sacrifici, ricordi e amore per Porto Cesareo.

Per le Cooperative dei Pescatori Locali, il riconoscimento è stato attribuito al signor Salvatore Bove, testimone della memoria storica della comunità e dei valori che devono continuare a essere trasmessi alle nuove generazioni: rispetto per il mare, senso di appartenenza, sacrificio e devozione alla Santa Patrona.

L’iniziativa, ideata dalle dottoresse Savino, vuole indicare anche una possibile direzione per il futuro del territorio: un turismo che nasce dalla comunità, valorizza le tradizioni, coinvolge i giovani e rende Porto Cesareo una destinazione sempre più inclusiva, consapevole e autentica.

Un grazie sincero a tutta l’Amministrazione Comunale per l’accoglienza e la disponibilità.

Un ringraziamento speciale al Sindaco Francesco Schito, sempre pronto ad accogliere e sostenere in prima linea nuove iniziative, con grande attenzione alla cultura, alle tradizioni e alla comunità. Grazie a Carmen Chiriatti, donna di straordinaria professionalità, determinazione e umanità, per la sua partecipazione e la sua preziosa presenza.

Grazie a Carmen Rizzello e Alessandra Ghiselli per la splendida collaborazione, la disponibilità e la grande umanità.

E soprattutto grazie a tutti i cittadini di Porto Cesareo, perché sono le persone, le loro storie e il loro amore per il territorio a rendere vive le tradizioni.