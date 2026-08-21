A Torre Rinalda il Ciccio Riccio Tour 2026 e il Live Show di Andrea Baccassino

Sarà una serata dedicata alla musica e all’intrattenimento quella in programma sabato 22 agosto a Torre Rinalda, marina di Lecce, in occasione della Festa di Santa Cesarea. A partire dalle 21, Piazza Centrale ospiterà una serata ricca di appuntamenti pensati per coinvolgere il pubblico di tutte le età. A fare da protagonista sarà il Ciccio Riccio Tour 2026, che porterà sul palco musica e animazione, trasformando la piazza in un punto di ritrovo per residenti e visitatori. Un appuntamento pensato per accompagnare il pubblico attraverso una serata all’insegna della socialità.

Spazio anche alla comicità con Andrea Baccassino, protagonista del suo Live Show. Il cabarettista e autore salentino proporrà il suo repertorio fatto di ironia, satira e osservazione della quotidianità, aggiungendo una componente artistica all’evento organizzato dal gruppo Trio, in collaborazione con l’agenzia di spettacoli e produzioni Ep Music di Andrea Poci.

Il programma prenderà il via alle 19 con la tradizionale processione per le vie di Torre Rinalda, accompagnata dalla Banda Musicale di Surbo, con partenza da Piazza Centrale. A completare l’appuntamento saranno gli stand gastronomici e beverage, che accompagneranno la manifestazione per tutta la serata. Ingresso libero