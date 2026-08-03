Quando il costo di una visita resta sconosciuto: perché la trasparenza può ridurre il rinvio delle cure

Una visita prescritta, un esame consigliato, un controllo rimasto per settimane nella lista delle cose da fare. La rinuncia alle cure non coincide sempre con una decisione definitiva: spesso prende la forma di una serie di rinvii, alimentati dai tempi di attesa, dalle difficoltà di prenotazione e dall’incertezza sulla spesa da affrontare.

In Puglia il problema ha assunto dimensioni rilevanti. Secondo il Rapporto civico sulla salute 2025, nel 2024 il tasso regionale di rinuncia alle prestazioni sanitarie ha raggiunto il 10,9%, con un aumento di 2,5 punti rispetto all’anno precedente.

Le segnalazioni raccolte a livello nazionale indicano tra gli ostacoli più frequenti le liste d’attesa, la difficoltà nel contattare i centri di prenotazione, i tempi trascorsi al telefono e l’impossibilità di modificare agevolmente un appuntamento. Quando il percorso pubblico non offre una risposta compatibile con le necessità della persona, il ricorso alla sanità privata diventa una delle alternative possibili.

È a quel punto che compare una domanda semplice, ma decisiva: quanto costerà?

Anche l’incertezza economica può far interrompere la ricerca

Il prezzo di una prestazione sanitaria non è necessariamente l’unico motivo per cui una persona rinuncia a prenotare. Può pesare anche l’impossibilità di conoscerlo in anticipo.

Una tariffa non visibile rende più difficile programmare la spesa, confrontarla con le altre uscite familiari e capire se esistano soluzioni alternative. Il cittadino deve spesso telefonare a più strutture, chiedere la prima data disponibile e annotare condizioni presentate con modalità differenti.

Il quadro nazionale conferma il peso della componente economica. Nel Rapporto annuale 2025 dell’Istat, riferito al 2024, una persona su dieci dichiara di aver rinunciato ad almeno una visita o a un esame specialistico. Le lunghe liste d’attesa sono indicate come causa principale dal 6,8% della popolazione, mentre il 5,3% segnala difficoltà nel sostenere il costo delle prestazioni.

Questi dati non significano che ogni rinuncia possa essere evitata mostrando una tariffa online. Quando le risorse economiche mancano, il problema resta concreto. La trasparenza permette però di distinguere una spesa realmente insostenibile da una prestazione che potrebbe essere programmata, confrontata o cercata presso un’altra struttura.

Il prezzo più basso non è sempre la soluzione più conveniente

Confrontare le tariffe non significa scegliere automaticamente la cifra minore.

Una visita meno costosa può richiedere uno spostamento lungo, l’utilizzo dell’auto o diverse ore di assenza dal lavoro. Una tariffa leggermente superiore può corrispondere a una struttura più vicina, a una data disponibile prima oppure a un orario più semplice da conciliare con gli impegni familiari.

Per valutare una prestazione privata servono quindi almeno tre informazioni: costo, luogo e disponibilità. Se vengono raccolte separatamente, la ricerca diventa più lunga e aumenta la possibilità che venga lasciata a metà.

Questo meccanismo riguarda anche chi non ha ancora deciso di rinunciare. Una persona può iniziare a cercare una visita, aprire diversi siti, non trovare subito una tariffa chiara e rimandare la telefonata al giorno seguente. Il giorno seguente arrivano altre urgenze e il controllo resta in sospeso.

Il rinvio nasce così da una difficoltà pratica, non necessariamente dalla scarsa attenzione verso la salute.

Le differenze di tariffa possono essere molto ampie

La sanità privata non presenta prezzi uniformi. La stessa prestazione può avere costi differenti in base alla città, alla struttura, al professionista e alle modalità con cui viene erogata.

Per rendere più leggibili queste differenze, l’Osservatorio dei prezzi della sanità privata raccoglie le tariffe minime, medie e massime rilevate per visite ed esami e le affianca alle disponibilità presenti nelle agende delle strutture. Il database si basa su oltre 38 milioni di slot prenotabili e più di 6.400 cliniche e centri diagnostici collegati.

Il dato nazionale non sostituisce la verifica relativa alla singola città, ma rende evidente l’ampiezza delle differenze. La possibilità di restringere la ricerca territorialmente aiuta a capire quali prezzi siano effettivamente disponibili nella zona interessata.

Anche in questo caso, la tariffa non esprime la qualità clinica della prestazione. Serve a conoscere una delle condizioni della scelta prima di prenotare, evitando che il costo venga scoperto soltanto al termine di una serie di contatti.

Dalle informazioni sparse a un confronto unico

I marketplace sanitari si inseriscono nella fase organizzativa che precede l’appuntamento. Raccolgono le proposte di più strutture e consentono di visualizzare nello stesso ambiente prezzi, sedi e disponibilità.

Tra questi strumenti c’è Cup24.it, già Cup Solidale, comparatore indipendente dedicato alla sanità privata e al terzo settore. La piattaforma permette di partire dalla prestazione cercata e confrontare le alternative presenti sul territorio; secondo i dati forniti dall’azienda, la rete comprende oltre 6.500 strutture, il servizio è stato utilizzato da più di un milione di utenti, la consultazione richiede mediamente meno di un minuto e le oltre 15.000 recensioni raccolte su Trustpilot, TrustedOpinions e Google hanno una valutazione media di 4,5 stelle.

Il cambio di nome accompagna l’estensione nazionale del servizio e la possibilità di effettuare la ricerca online in qualsiasi momento. Il comparatore non stabilisce quale visita sia necessaria e non valuta l’appropriatezza dell’esame. La scelta sanitaria resta legata alle indicazioni del medico e alle condizioni della persona. Lo strumento interviene sul lavoro preliminare: trovare le strutture, verificare le date e conoscere i costi.

La ricerca veloce non obbliga a decidere in fretta

Ridurre il tempo necessario per trovare le alternative non significa accelerare una decisione medica.

Dopo aver individuato le strutture disponibili, il cittadino può confrontarsi con il proprio medico, verificare che la prestazione corrisponda a quella prescritta e valutare con calma gli aspetti economici e logistici.

La rapidità serve soprattutto a evitare che gran parte del tempo venga assorbita dalla raccolta di informazioni frammentate. Telefonate senza risposta, siti incompleti e prezzi non visibili rappresentano altrettanti punti nei quali la ricerca può interrompersi.

Il digitale può ridurre alcuni di questi passaggi, ma non elimina le difficoltà strutturali che alimentano la rinuncia alle cure. Le liste d’attesa richiedono interventi sul servizio sanitario pubblico; le famiglie in difficoltà economica hanno bisogno di strumenti di tutela e accesso; le persone meno abituate ai servizi online devono poter contare su canali alternativi.

La trasparenza è una condizione della scelta

Conoscere una tariffa non rende automaticamente accessibile una visita. Permette però di prendere una decisione sulla base di un dato reale, anziché del timore di una spesa indefinita.

Il cittadino può scoprire che il costo è superiore alle proprie possibilità, cercare una struttura diversa, valutare una data successiva oppure decidere che la vicinanza e la rapidità giustificano una tariffa più alta. In ogni caso, la scelta non viene bloccata dalla mancanza di informazioni.

L’aumento della rinuncia alle prestazioni sanitarie registrato in Puglia mostra che il problema non riguarda soltanto la disponibilità teorica delle cure. Conta anche la strada necessaria per raggiungerle: tempi, contatti, spostamenti e costi.

Rendere questa strada più leggibile non risolve da solo le disuguaglianze sanitarie. Può però evitare che una visita venga rimandata perché nessuno riesce a capire, in tempi ragionevoli, dove prenotarla e quanto costerà.