Il meteo di domani 31 luglio 2026

Puglia
Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.
NAZIONALE
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l’arco alpino con locali sconfinamenti su colline e pianure del Piemonte, soleggiato altrove. In serata fenomeni in movimento sulla Pianura Padana, in esaurimento nella notte.
AL CENTRO
Giornata all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.
AL SUD E SULLE ISOLE
Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente. Nessuna variazione al pomeriggio con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti bassi lungo il litorale tirrenico.
Temperature minime e massime stabili o in rialzo su tutta la Penisola.
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